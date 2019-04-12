Папа Франциск поцеловал ноги лидерам Южного Судана, чтобы те сохранили мир: фото и видео

Папа Римский Франциск стал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана. Он призвал их не возвращаться к гражданской войне.

Папа Франциск обратился к президенту страны Сальва Киира, его бывшему заместителю Риека Мачар, который стал лидером повстанцев, и еще 3 вице-президентам, пишет Euronews.

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Папа призвал чиновников уважать перемирие, которое они подписали и обязались создать правительство в следующем месяце.

Я прошу вас, как брата, остаться в мире. Я прошу вас сердцем, давайте идти вперед. Будет много проблем, но они не одолеют нас. Решайте свои проблемы,

– сказал Папа Римский.

Лидеры были потрясены, когда 82-летний Папа стал на колени и поцеловал ноги им и нескольким другим людям в комнате. К слову, Папа страдает от хронической боли в ногах, поэтому помощники помогали ему наклоняться.

В суданской столице Хартуме 11 апреля командующие армии на своей встрече решили отстранить президента страны Омара аль-Башира и его окружение, и таки добились своего. Поэтому Папа забеспокоился, что переворот может поставить под угрозу мирное соглашение, которое завершило жестокую пятилетнюю гражданскую войну в Южном Судане.

Папа Римский Франциск встал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана: смотрите видео