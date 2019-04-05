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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Папе Римскому подарили скульптуру украинского художника: фото

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      Франциск получил в подарок скульптуру украинского художника
      Франциск получил в подарок скульптуру украинского художника / nunciaturekyiv.org

      Украинская меценат Стелла Беньяминова подарила Папе Римскому деревянную скульптуру "От Рождества Христова" отечественного художника Александра Животкова. Таким образом она хотела отблагодарить Понтифика за поддержку Украины.

      Вручили скульптуру во время визита Франциска в Папский Латеранский университет в Риме, сообщает Апостольская нунциатура в Украине.

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      Франциск получил скульптуру украинского художника

      "Встретившись с Папой Римским Франциском и почувствовав его поддержку, я еще раз убедилась, что наше искусство может строить мосты и быть оцененным на высшем уровне, занимая достойное место на мировой арт-сцене", — отметила Стелла Беньяминова.


      Скульптуру передала украинская меценат Стелла Беньяминова

      Поблагодарив за подарок, Понтифик освятил распятие и поручил установить его в холле университета.


      Скульптуру установят в холле университета

      Как Папа Римский поддержал Украину?
      После начала войны на Донбассе Папа Франциск постоянно поддерживает пострадавших от боевых действий на востоке страны. Ватиканом была начата инициатива "Папа для Украины". В рамках акции для помощи украинцам собрали 16 миллионов евро. На них реализовали несколько десятков проектов на Донбассе. Также Понтифик неоднократно упоминал Украину в своих речах и желал скорейшего завершения войны на востоке.

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      Теги: Новости Украины Новости культуры Религия Франциск Папа Римский
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