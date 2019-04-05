16:35
5 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня підсилює армію парапсихологами та шаманами. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 квітня
      Вєсті.UA: Які дебати насправді побачать українці. Добкін теж готується до дебатів
      Вєсті.UA
      20:49, 4 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Папі Римському подарували скульптуру українського митця: фото

      391 Читать новость на русском
      Франциск отримав у подарунок скульптуру українського митця
      Франциск отримав у подарунок скульптуру українського митця / nunciaturekyiv.org

      Українська меценатка Стелла Беньямінова подарувала Папі Римському дерев'яну скульптуру "Від Різдва Христового" вітчизняного митця Олександра Животкова. Таким чином вона хотіла віддячити Понтифіку за підтримку України.

      Вручили скульптуру під час візиту Франциска до Папського Латеранського університету у Римі, повідомляє Апостольська нунціатура в Україні.

      Читайте також: Картини відомого українського художника покажуть у Нью-Йорку


      Франциск отримав скульптуру українського митця

      "Зустрівшись з Папою Римським Франциском і, відчувши його підтримку, я ще раз переконалася, що наше мистецтво може будувати мости і бути оціненим на найвищому рівні, займаючи гідне місце на світовій арт-сцені", — зазначила Стелла Беньямінова.


      Скульптуру передала українська меценатка Стелла Беньямінова

      Подякувавши за подарунок, Понтифік освятив розп'яття та доручив встановити його у холі універсистету. 


      Скульптуру встановлять у холі університету

      Як Папа Римський підтримав Україну? Після початку війни на Донбасі Папа Франциск постійно підтримує постраждалих від бойових дій на сході країни. Ватиканом була започаткована ініціатива "Папа для України". У рамках акції для допомоги українцям зібрали 16 мільйонів євро. На них реалізували кілька десятків проектів на Донбасі. Також Понтифік неодноразово згадував Україну у своїх промовах та бажав якнайшвидшого завершення війни на сході. 

      blog_ava
      Зеленський пояснив, чому не здав аналізи на "Олімпійському" разом з Порошенком
      сьогодні
      14678
      Теги: Новини культури Новини України Папа Римський Франциск Релігія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відмова від Євробачення, позов проти росіянки і творчість: відверте інтерв'ю з солісткою Lama
      сьогодні , 16:00 Відмова від Євробачення, позов проти росіянки і творчість: відверте інтерв'ю з солісткою Lama
      Юлія Михайлова 615
      Знакомство со страной: какой вызов предстал перед Украиной накануне выборов
      сьогодні , 15:30 Знакомство со страной: какой вызов предстал перед Украиной накануне выборов
      Павло Казарін 204
      Штабы Зеленского и Порошенко пытаются показать, кто альфа
      сьогодні , 15:00 Штабы Зеленского и Порошенко пытаются показать, кто альфа
      Павло Казарін 911
      Секрет успіху Ахметова: хто сприяє збагаченню олігарха
      сьогодні , 14:30 Секрет успіху Ахметова: хто сприяє збагаченню олігарха
      Вікторія Войціцька 981
      Хто бігав, а хто дебатував: як проходили теледебати всіх президентів України
      сьогодні , 14:02 Хто бігав, а хто дебатував: як проходили теледебати всіх президентів України
      Альона Захарова 1113
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук