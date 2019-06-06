Папа Римський зустрінеться з Путіним, щоб поговорити про Україну
Президент РФ Володимир Путін згодом відвідає Італію. 4 липня у нього запланована зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Офіційний представник Ватикану Алессандро Джізотті підтвердив, що зустріч і справді відбудеться, пише AFP.
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Аргентинське агентство Tеlam стверджує, що основними темами переговорів стануть війна в Україні і на Близькому Сході.
Окрім того, Путім та Папа Римський обговорять висунуті Кремлем претензії на адресу українських греко-католиків. На думку Московського патріархату, греко-католики підтримують "розкол" в православному світі.
Лідер РФ уже зустрічався з Папою Франциском у 2015 році. Тоді Путін запізнився на годину через затори у Римі та "тривалими переговорами" з прем'єром Італії.
Після зустрічі з президентом Росії, Папа Римський проведе переговори з керівниками Української греко-католицької церкви для обговорення ситуації в Україні.
Нещодавно Папа Римський Франциск став на коліна та поцілував ноги лідерам Південного Судану. У такий спосіб він закликав їх не повертатися до громадянської війни.