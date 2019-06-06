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      Папа Римський зустрінеться з Путіним, щоб поговорити про Україну

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      Папа Римський зустрінеться з Путіним
      Папа Римський зустрінеться з Путіним / afp.com

      Президент РФ Володимир Путін згодом відвідає Італію. 4 липня у нього запланована зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані.

      Офіційний представник Ватикану Алессандро Джізотті підтвердив, що зустріч і справді відбудеться, пише AFP.

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      Аргентинське агентство Tеlam стверджує, що основними темами переговорів стануть війна в Україні і на Близькому Сході.

      Окрім того, Путім та Папа Римський обговорять висунуті Кремлем претензії на адресу українських греко-католиків. На думку Московського патріархату, греко-католики підтримують "розкол" в православному світі.

      Лідер РФ уже зустрічався з Папою Франциском у 2015 році. Тоді Путін запізнився на годину через затори у Римі та "тривалими переговорами" з прем'єром Італії.

      Після зустрічі з президентом Росії, Папа Римський проведе переговори з керівниками Української греко-католицької церкви для обговорення ситуації в Україні.

      Нещодавно Папа Римський Франциск став на коліна та поцілував ноги лідерам Південного Судану. У такий спосіб він закликав їх не повертатися до громадянської війни.

      blog_ava
      Росія висунула Україні "умови" для зустрічі Путіна і Зеленського
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      Теги: Новини України Новини політики Франциск Ватикан Новини Росії Володимир Путін Релігія УПЦ МП УГКЦ
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