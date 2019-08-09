Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны

Пакистан и Индия на всех порах движутся в направлении ядерной войны. Причина возникновения этой неприятной ситуации – старый спор насчет статуса Кашмира. А поводом для очередного обострения стало решение Индии отменить особый ее статус.

Мне кажется, вся эта история вокруг особого статуса может быть интересна и нам. Нужно посмотреть на нее в свете требований России предоставить особый статус оккупированным участкам Донбасса. Хотя, конечно, эти две ситуации сильно отличаются.

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Итак, Кашмир – это древнее горное царство, расположенное между нынешними Индией и Пакистаном. Большинство населения там мусульмане, но во власти всегда были индуисты. Когда британскую Индию делили на мусульманский Пакистан и индуистскую Индию, обе новые страны начали претендовать на Кашмир, началась война, и его поделили: 60% получила Индия, 30% – Пакистан, еще 10% отхватил себе Китай.



Кашмир поделили три страны

С тех пор они время от времени воевали за эти земли. Прекратили, когда и у Индии, и у Пакистана, и у Китая появились ядерные ракеты. Но проблема никуда не делась, она перешла в скрытую форму. Основную головную боль Кашмир вызывал у Индии, так как именно местные мусульмане борются за его отделение и присоединение к Пакистану. Их, я напомню, большинство.

Десятилетиями столица Индии Нью-Дели пытался замирить кашмирских мусульман. Им предоставили всякие льготы и широкое самоуправление – тот самый особый статус "Союзной территории". Фактически этот статус означает, что ни один центральный индийский закон не действует на территории Кашмира без одобрения местного парламента. Но этого местным жителям все равно было мало.

Многие из них продолжали требовать присоединения к соседней стране. А для напоминания о своих требованиях время от времени мусульманские экстремисты устраивали теракты. Это дело решил полностью прекратить нынешний премьер-министр Индии – ревностный индуист Нарендра Моди.



Нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди

В мае он триумфально победил на всеобщих выборах, пообещав максимально жестко разобраться с мусульманами, коих по всей Индии более 160 миллионов человек. При этом главный пункт его программы – навести порядок в Кашмире.

Пару месяцев он готовился, и вот сейчас, в августе, запустил свой план действий. В понедельник в индийском Кашмире власти отключили телефонную связь и интернет, ввели комендантский час, усилили полицейское и военное присутствие.

Сразу после этого правительство Индии отменило 340 статью Конституции страны, которая гарантировала Кашмиру самоуправление. И отобрали его особый статус и административно поделили на две части. Местных политиков-мусульман, которые могли выступить против этих реформ, правительство Индии арестовало и изолировало.

Мусульмане, составляющие большинство жителей индийского штата, крайне недовольны. Они уверены, что индуистские радикалы, стоящие у власти в Нью-Дели, на этом не остановятся и попытаются выдавить их вон. И вы знаете, скорее всего, эти опасения не напрасны. Правительство Индии собирается отменить запрет на продажу земли и недвижимости в Кашмире людям из других частей страны.



Что происходит в индийском штате, где отключена связь и заблокированы дороги

Благодаря этому запрету последние 70 лет в этом регионе сохранялось мусульманское большинство. Как только дома и землю там смогут покупать индуисты из других регионов страны, а также само правительство Индии, демография тут же изменится.

Индия может пойти по пути соседнего Китая, который активно и совершенно бесцеремонно выдавливает мусульман из Синцзяна, сажая недовольных в лагеря. Или по пути Мьянмы, которая насилием вышвыривает своих мусульман-рохинджа в Бангладеш.

Нынешнее правительство Индии уже несколько раз показывало, что совершенно спокойно относится к погромам против мусульман, которые то и дело возникают по всей стране. Поэтому если их начнут выдавливать из самого беспокойного штата, то Нью-Дели с огромной радостью поможет этому процессу.

Фактически это означает, что Кашмир скоро перестанет быть мусульманским, после чего Пакистан может навсегда забыть об этой территории. Пакистанцы, конечно, очень недовольны. Они выдворили из своей страны индийского верховного комиссара (это аналог посла), прекратили любую торговлю с Индией и стягивают войска на границу.



Пакистан может навсегда забыть об этой территории

Пакистанские политики называют действия Индии "расизмом" и "этническими чистками". Они обещают сделать все возможное, чтобы защитить своих единоверцев в Кашмире. При этом простые жители Пакистана вообще сходят с ума от ярости.

Местное население в основном, радикально настроенные мусульмане. Они считают индусов многобожниками, которых религия не просто разрешает, а поощряет убивать. Согласно исламу, многобожник – это самый страшный преступник и злодей.

В Пакистане уже сейчас идут демонстрации с требованиями максимально жестоко наказать Индию. По сути, эти люди не видят ничего ужасного в том, чтобы ударить по Дели атомной ракетой. Более того, они считают эту идею просто отличной.

Необразованные и бедные индуисты в самой Индии примерно то же самое думают и о мусульманах, и о пакистанцах. Поэтому сейчас правительства обеих стран будут находиться под мощнейшим прессингом со стороны собственных избирателей. И те, и другие будут требовать "показать кузькину мать" извечным оппонентам.

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В обычных условиях в Исламабад и Нью-Дели тут же прилетел бы американский госсекретарь. Он попытался бы хоть как-то успокоить обоих партнеров США и не позволить им начать атомную войну. Но сейчас президентом США является Дональд Трамп, а госсекретарем Майк Помпео. Оба этих джентльмена, на мой взгляд, являются болванами, у которых в головах опилки. Они ничего не понимают в южноазиатской политике и совершенно ничего не знают о Кашмире. Никакая другая страна повлиять на Индию и Пакистан не может.

Я мечтаю, что благоразумие возобладает, и две части бывшей Британской Индии не станут применять друг против друга оружие, включая атомное. Ну а если они все-таки решатся на ядерную войну, то пострадает от этого весь мир. Дело даже не в сотнях миллионов беженцев и радиационном заражении всей планеты, а в голоде.

Одновременное применение десятков атомных зарядов поднимет на высоту около 40 километров огромное количество тончайшей пыли. Она снизит прозрачность атмосферы всей нашей планеты, что приведет к нехватке солнечного света и серьезному похолоданию. Начнутся неурожаи, очень многие растения просто вымрут.



Никакая другая страна повлиять на Индию и Пакистан не может

Ядерная зима продлится несколько лет, так как пыль эта будет летать выше уровня облаков. Там она очень долго не будет мокнуть и падать на землю. Ожидается, что за несколько лет от наступившего голода умрет примерно половина жителей Земли.

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Я думаю, что желающих умирать от голода из-за спора индийцев с пакистанцами у нас немного. Поэтому будем надеяться, что они там все-таки как-то договорятся о решении своих проблем мирным путем.