Також журналісти знайшли спростування версії про те, що Зінічєв загинув при спробі врятувати Мельника.

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Міністр та оператор загинули на водоспаді

Зінічєв і Мельник, за даними ЗМІ, після відкриття навчання полетіли в заповідник на території плато Путорана. Там, на Великому Іркіндійському водоспаді голова МНС послизнувся на льоді й упав униз. І саме оператор Олександр Мельник намагався його врятувати, через що загинув сам.

Водночас видання "Тайга" повідомило, що трагедія могла трапитися на озері Лама, куди часто возять політиків та чиновників високого рангу.

Одне з імовірних місць загибелі голови російського МНС

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