Чиновник буцімто розбився об камінь

Зінічєв приїхав на навчання МНС щодо захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій. Він також мав перевірити будівництво нової пожежної частини у Норильську. Інформацію про смерть чиновника вже підтверлили у відомстві.

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З сумом повідомляємо, що під час виконання службових обов'язків на міжвідомчих навчаннях загинув голова МНС Євгеній Зінчєв,

– заявили у відомстві.

Міністр нібито намагався врятувати оператора пропагандиського телеканалу RT. Чоловіки стояли на краю обриву, коли журналіст раптово послизнувся та впав. Зінічєв буцімто стрибнув у воду за медійником, однак впав на камінь та розбився. І журналіст, і чиновник загинули.

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