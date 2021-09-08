Чиновник якобы разбился о камень
Зиничев приехал на учения МЧС по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Он также должен был проверить строительство новой пожарной части в Норильске. Информацию о смерти чиновника уже подтвердили в ведомстве.
Важно Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в России: снесло несколько этажей
С грустью сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей на межведомственных учениях погиб глава МЧС Евгений Зинчев,
– заявили в ведомстве.
Министр якобы пытался спасти оператора пропагандистского телеканала RT. Мужчины стояли на краю обрыва, когда журналист внезапно поскользнулся и упал. Зиничев якобы прыгнул в воду за медийщиком, однако упал на камень и разбился. И журналист, и чиновник погибли.
Что известно о Евгении Зиничеве
Источник: Википедия
- Чиновник родился в Ленинграде. После школы он проходил военную службу на Северном флоте.
- В течение 1987 – 1991 годов Зиничев работал в КГБ СССР и был членом КПСС.
- С 1991 года служил в федеральной службе охраны России.
- Зиничев также работал в личной охране президента России.
- С 2014 года он был заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.
- Кроме того, Зиничев занимал должность исполняющего обязанности губернатора Калининградской области.
- Министерство чрезвычайных ситуаций чиновник возглавил в 2018 году.