Чиновник якобы разбился о камень

Зиничев приехал на учения МЧС по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Он также должен был проверить строительство новой пожарной части в Норильске. Информацию о смерти чиновника уже подтвердили в ведомстве.

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С грустью сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей на межведомственных учениях погиб глава МЧС Евгений Зинчев,

– заявили в ведомстве.

Министр якобы пытался спасти оператора пропагандистского телеканала RT. Мужчины стояли на краю обрыва, когда журналист внезапно поскользнулся и упал. Зиничев якобы прыгнул в воду за медийщиком, однако упал на камень и разбился. И журналист, и чиновник погибли.

Что известно о Евгении Зиничеве

Источник: Википедия