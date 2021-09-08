Взрыв газа в многоэтажке на улице 28 июня в городе Ногинске, расположенном недалеко от Москвы, произошел 8 сентября, примерно в 6:55.

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Взрыв и обвал дома под Москвой

Прогремел взрыв в квартире на 3-м этаже 9-этажного дома. В результате обвалилась внешняя стена и перекрытие. По предварительной информации, повреждены 5 квартир.

На место инцидента отправились экстренные службы и представители власти.

Есть пострадавшие во взрыве

Издание Интерфакс сообщает о 5 пострадавших. Сначала чрезвычайники спасли 3 человек, позже из-под завалов вытащили еще 2. Среди пострадавших есть как минимум 2 детей.

О жертвах пока информации нет.

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