Паровой взрыв произошел около 16:00. Об инциденте и пострадавших в полицию сообщил фельдшер скорой помощи.

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Причина взрыва – неисправный котел

На место происшествия экстренно выехала следственно-оперативная группа Белоцерковского райуправления полиции. По предварительной информации, причина взрыва – неисправность одного из котлов.

В результате пострадали 5 человек. Двух пострадавших доставили в больницу в Киеве, остальные – лечатся в Белоцерковской городской больнице.

Обратите внимание! На данный момент информации о состоянии пострадавших нет.



На заводе сейчас работает следственная группа / Фото Нацполиции

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