По предварительной информации, в его квартире взорвалась граната. Соответствующий звук услышали соседи, но вовремя не сориентировались.

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Граната взорвалась в квартире

Трагический случай произошел 31 августа, около 16 часов. Люди в доме услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он раздался. Через несколько часов в полицию позвонил мужчина и сообщил, что нашел сына в квартире с травмами.

Он обнаружил его с телесными повреждениями, а квартира была усыпана осколками.

В квартире, где произошел взрыв, полицейские обнаружили 51-летнего мужчину, который умер от травм. Вероятно, это произошло в результате взрыва гранаты. На месте происшествия криминалисты изъяли остатки взрывного устройства, их направят на экспертизу.



Остатки взрывчатки направили на экспертизу

Следователи начали уголовное производство по предварительной квалификации:

часть 1 статья 115 – умышленное убийство с дополнительной квалификацией – несчастный случай);

часть 1 статьи 263 – незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными устройствами.

В рамках досудебного расследования будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним. В Хусте на Закарпатье 21 августа на автозаправке произошел взрыв газовоздушной смеси. Травмы получили два человека, их забрали в больницу.