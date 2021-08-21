Сообщение о взрыве поступило к спасателям в 11:15 21 августа. После взрыва возгорания не произошло.
Между тем Ужасная трагедия в Ливане – от взрыва погибли более 20 человек: видео
Два человека пострадали в результате взрыва
Однако пострадавших все же избежать не удалось. В больницу экстренно госпитализировали двух человек. На месте работают правоохранительные органы. Следователи устанавливают, что стало причиной взрыва.
Проводят расследование причин аварии / Фото ГСЧС
Коротко о последних инцидентах со взрывами в Украине:
- В Днепре 15 августа прогремел взрыв в жилом доме. Погибли мужчина и женщина в одной из квартир. По предварительной информации взорвалась газовоздушная смесь.
- 8 августа в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате. Больше всего пострадал сам подрывник, еще несколько человек травмировались.
- В конце июля произошел взрыв в шахтоуправлении "Покровское". Погибли 6 горняков.
- Также 29 июля в столице подорвал себя 21-летний парень. Он погиб.