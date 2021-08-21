Повідомлення про вибух надійшло до рятувальників о 11:15 21 серпня. Після вибуху займання не відбулось.
Тим часом Жахлива трагедія у Лівані – від вибуху загинули понад 20 людей: відео
Двоє людей постраждали внаслідок вибуху
Проте постраждалих все ж уникнути не вдалось. До лікарні екстрено госпіталізували двох людей. На місці працюють правоохоронні органи. Слідчі встановлюють, що спричинило вибух.
Проводять розслідування щодо причин аварії / Фото ДСНС
Коротко про останні інциденти з вибухами в Україні:
- У Дніпрі 15 серпня пролунав вибух у житловому будинку. Загинули чоловік та жінка в одній з квартир. За попередньою інформацією вибухнула газоповітряна суміш.
- 8 серпня у Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті. Найгірше постраждав сам підривник, ще кілька осіб травмувались.
- Наприкінці липня стався вибух у шахтоуправлінні "Покровське". Загинули 6 гірників.
- Також 29 липня у столиці підірвав себе 21-річний хлопець. Він загинув.