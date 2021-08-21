Повідомлення про вибух надійшло до рятувальників о 11:15 21 серпня. Після вибуху займання не відбулось.

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Двоє людей постраждали внаслідок вибуху

Проте постраждалих все ж уникнути не вдалось. До лікарні екстрено госпіталізували двох людей. На місці працюють правоохоронні органи. Слідчі встановлюють, що спричинило вибух.

Проводять розслідування щодо причин аварії / Фото ДСНС

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