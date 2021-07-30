В поліції підтвердили факти. Загинув 21-річний хлопець. Попередня кваліфікація – самогубство.
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Начебто хлопець себе підірвав
У спільноті "Київ оперативний" зазначається, що у недобудованій психлікарні гуляли молоді люди, дівчина вийшла з неї й у цей час прогримів потужний вибух. Нібито хлопець, який був разом з цієї дівчиною, сам підірвався.
Це сталось близько 23:00.
Без жодних шансів на життя – помер на місці. Кажуть, що хлопець сам себе підірвав. Чим саме – має встановити слідство,
– йдеться у повідомленні.
Вибух чули повсюди
Люди, які чули вибух пишуть у коментарях під дописом. Ось кілька повідомлень:
- "У Кадетському гаю аж вікна затремтіли від вибуху"
- "О 23.07 у нас у дворі на Академіка Ромоданова сигналізація на машинах спрацювала, сусіди ходили дивитися, що сталося. Думали, що десь поруч. Собака злякалася теж".
- "Сила вибуху була такою, що я на Відрадному почув".
- "Аналогічно на Нивках"
- "Татарка підстрибнула"
- "На Академмістечко було чутно"
Дівчина, яка була з хлопцем / Скриншот з відео Дмитра Михайлюка
Поліція на місці ймовірного самогубства / Фото Нацполіції