Однак в організації Червоного Хреста повідомили, що від вибуху загинули щонайменше 20 людей. Також багато людей зазнали поранень.
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Вибух у Лівані стався вночі 15 серпня
Проти ночі 15 серпня на північному заході Лівану в окрузі Аккар пролунав потужний вибух. Що саме було його причиною – поки що достовірних відомостей немає.
- Більшість інформаційних агентств пишуть про вибух пального.
- Називають танкер, який перевозив газ, резервуари для зберігання газу і навіть бензовози.
Червоний Хрест повідомив, що його працівники винесли з вогню вже 20 тіл загиблих людей і 7 важко травмованих. Місцеві ЗМІ пишуть про сотні постраждалих.