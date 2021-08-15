Однако в организации Красного Креста сообщили, что от взрыва погибли по меньшей мере 20 человек. Также многие получили ранения.

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Взрыв в Ливане произошел ночью 15 августа

В ночь 15 августа на северо-западе Ливана в округе Аккар прогремел мощный взрыв. Что именно было его причиной – пока достоверных сведений нет.

Большинство информационных агентств пишут о взрыве горючего.

Называют танкер, перевозивший газ, резервуары для хранения газа и даже бензовозы.

Красный Крест сообщил, что его работники вынесли из огня уже 20 тел погибших людей и 7 тяжело травмированных. Местные СМИ пишут о сотнях пострадавших.

Взрыв в Ливане: смотрите видео с места событий