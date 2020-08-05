Разбросанные корабли и яма на месте взрыва: спутниковые снимки разрушенного порта в Бейруте
Компания Airbus Space обнародовала спутниковые снимки порта Бейрута после взрыва. На фото заметно, что почти все ангары разрушены, корабли разбросаны, а на месте взрыва – огромная яма с водой.
Airbus Space опубликовала в твиттере спутниковые фото порта Бейрута после взрыва.
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На снимках видно, каким масштабным разрушениям подвергся город, включая порт.
Почти все ангары разрушены, среди них – главный элеватор, расположенный просто вблизи эпицентра взрыва. На месте склада, где взорвались нитратные удобрения, образовалась огромная яма. Она заполнилась водой из моря.
Несколько кораблей, стоявших рядом, перевернуты или вообще находятся на берегу.
Обнародовали спутниковые снимки разрушенного порта в Бейруте / Фото Airbus Space
Почти все ангары разрушены, на месте взрыва – огромная яма / Фото Airbus Space
Корабли или опрокинуты, или же вообще находятся на берегу / Фото Airbus Space
Для сравнения Airbus предоставляет датированный 25 января и 5 августа 2020 года.
Кроме того, общую фотографию всего порта после взрыва опубликовали в российской корпорации "Роскосмос".
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Взрыв в Бейруте: что нужно знать
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. Повреждены здания по всему городу, в домах разбиты окна.
- В результате взрывов погибли по меньшей мере 113 человек. Еще более 4 тысяч человек получили ранения, есть много людей, которые числятся пропавшими без вести.
- Взрывы прогремели в морском порту города. Известно, что они произошли на складах пиротехники, но местные власти отвергают версию, что взорвалась именно пиротехника.
- Впоследствии по результатам экстренной правительственной комиссии местные СМИ сообщили, что взорвались несколько сотен тонн аммиачной селитры. Ее еще в 2014 году привез корабль российского владельца.
- Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили за около 250 километров от Бейрута – на острове Кипр.