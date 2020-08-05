Компания Airbus Space обнародовала спутниковые снимки порта Бейрута после взрыва. На фото заметно, что почти все ангары разрушены, корабли разбросаны, а на месте взрыва – огромная яма с водой.

Airbus Space опубликовала в твиттере спутниковые фото порта Бейрута после взрыва.

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На снимках видно, каким масштабным разрушениям подвергся город, включая порт.

Почти все ангары разрушены, среди них – главный элеватор, расположенный просто вблизи эпицентра взрыва. На месте склада, где взорвались нитратные удобрения, образовалась огромная яма. Она заполнилась водой из моря.

Несколько кораблей, стоявших рядом, перевернуты или вообще находятся на берегу.



Обнародовали спутниковые снимки разрушенного порта в Бейруте / Фото Airbus Space



Почти все ангары разрушены, на месте взрыва – огромная яма / Фото Airbus Space



Корабли или опрокинуты, или же вообще находятся на берегу / Фото Airbus Space

Для сравнения Airbus предоставляет датированный 25 января и 5 августа 2020 года.

Кроме того, общую фотографию всего порта после взрыва опубликовали в российской корпорации "Роскосмос".

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020

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