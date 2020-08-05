Розкидані кораблі та яма на місці вибуху: супутникові знімки зруйнованого порту в Бейруті
Компанія Airbus Space оприлюднила супутникові знімки порту Бейрута після вибуху. На фото помітно, що майже всі ангари зруйновані, кораблі розкидані, а на місці вибуху – величезна яма з водою.
Airbus Space опублікувала у твіттері супутникові фото порту Бейрута після вибуху.
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На знімках видно, яких масштабних руйнувань зазнало місто, зокрема й порт.
Майже всі ангари зруйновані, серед них – головний елеватор, розташований просто поблизу епіцентру вибуху. На місці складу, де вибухнули нітратні добрива, утворилася величезна яма. Вона заповнилася водою з моря.
Декілька кораблів, які стояли поряд, перекинуті або ж взагалі перебувають на березі.
Оприлюднили супутникові знімки зруйнованого порту в Бейруті / Фото Airbus Space
Майже всі ангари зруйновані, на місці вибуху – величезна яма / Фото Airbus Space
Кораблі або перекинуті, або ж взагалі перебувають на березі / Фото Airbus Space
Для порівняння Airbus надає датовані 25 січня та 5 серпня 2020 року.
Крім того, загальну фотографію усього порту після вибуху опублікували у російській корпорації "Роскосмос".
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Вибух у Бейруті: що треба знати
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Пошкоджені будівлі, по всьому місту, у будинках розбиті вікна.
- Внаслідок вибухів загинули щонайменше 113 людей. Ще понад 4 тисячі людей отримали поранення, є багато людей, яких вважають зниклими безвісти.
- Вибухи прогриміли в морському порту міста. Відомо, що вони трапилися на складах піротехніки, але місцева влада відкидає версію, що вибухнула саме піротехніка.
- Згодом за результатами екстреної урядової комісії місцеві ЗМІ повідомили, що вибухнули кілька сотень тонн аміачної селітри. Її ще у 2014 році привіз корабель російського власника.
- Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейруту – на острові Кіпрі.