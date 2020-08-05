Компанія Airbus Space оприлюднила супутникові знімки порту Бейрута після вибуху. На фото помітно, що майже всі ангари зруйновані, кораблі розкидані, а на місці вибуху – величезна яма з водою.

Airbus Space опублікувала у твіттері супутникові фото порту Бейрута після вибуху.

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На знімках видно, яких масштабних руйнувань зазнало місто, зокрема й порт.

Майже всі ангари зруйновані, серед них – головний елеватор, розташований просто поблизу епіцентру вибуху. На місці складу, де вибухнули нітратні добрива, утворилася величезна яма. Вона заповнилася водою з моря.

Декілька кораблів, які стояли поряд, перекинуті або ж взагалі перебувають на березі.



Оприлюднили супутникові знімки зруйнованого порту в Бейруті / Фото Airbus Space



Майже всі ангари зруйновані, на місці вибуху – величезна яма / Фото Airbus Space



Кораблі або перекинуті, або ж взагалі перебувають на березі / Фото Airbus Space

Для порівняння Airbus надає датовані 25 січня та 5 серпня 2020 року.

Крім того, загальну фотографію усього порту після вибуху опублікували у російській корпорації "Роскосмос".

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020

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