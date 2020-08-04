У Бейруті 4 серпня прогриміли два потужні вибухи. У результаті пошкоджені безліч будівель, щонайменше 50 людей загинули, тисячі поранені. Про точну причину вибуху наразі невідомо. ЗМІ пишуть, що вибухнув нітрат натрію, влада – аміачна селітра, яку конфіскували ще 9 років тому.

Наразі немає остаточної версії, чому в Бейруті сталися потужні вибухи, пише 24 канал.

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Що кажуть глава загальної безпеки Лівану та армія

Спершу ЗМІ повідомляли, що вибухнув склад піротехніки. Згодом глава безпеки Лівану Аббас Ібрагім спростував цю версію. Він зазначив, що це були інші вибухові речовини.

Згодом Ібрагім уточнив, що в Бейруті не зривалася бомба, а якийсь "вибухонебезпечний матеріал, який був конфіскований багато років тому".

Представник армії заявив, що вибух стався в місці, куди роками звозили конфісковані вибухонебезпечні речовини.

Як коментує вибух МВС Лівану

Глава міністерства Мухаммед Фахмі заявив, що в порту Бейрута вибухнула аміачна селітра. Здетонував контрабандний вантаж вибухонебезпечних речовин, конфіскований ще дев'ять років тому.

Весь цей час він зберігався на складі для переробки або знищення. Імовірно, вибух міг статися після того, як на складі сталося коротке замикання.

Версія ЗМІ

Один з провідних ліванських телеканалів LBCI з посиланням на власні джерела пише, що в Бейруті вибухнув нітрат натрію, який конфіскували з одного з кораблів понад рік тому.

"Стало відомо, що речовина, про яку говорив глава загальної безпеки Аббас Ібрагім, є вибухонебезпечною",

– повідомив телеканал.

Однак основної і точної причини вибуху в Бейруті наразі немає. Її встановлять у результаті розслідування.

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