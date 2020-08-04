В Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. В результате повреждены множество зданий, по меньшей мере 30 человек погибли, тысячи ранены. О точной причине взрыва пока неизвестно. СМИ пишут, что взорвался нитрат натрия, власть – аммиачная селитра, которую конфисковали еще 9 лет назад.

Пока нет окончательной версии, почему в Бейруте произошли мощные взрывы, пишет 24 канал.

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Что говорят глава общей безопасности Ливана и армия

Сначала СМИ сообщали, что взорвался склад пиротехники. Впоследствии глава безопасности Ливана Аббас Ибрагим опроверг эту версию. Он отметил, что это были другие взрывчатые вещества.

Впоследствии Ибрагим уточнил, что в Бейруте не взорвалась бомба, а какой-то "взрывоопасный материал, который был конфискован много лет назад".

Представитель армии заявил, что взрыв произошел в месте, куда годами свозили конфискованные взрывоопасные вещества.

Как комментирует взрыв МВД Ливана

Глава министерства Мухаммед Фахми заявил, что в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра. Сдетонировал контрабандный груз взрывоопасных веществ, конфискованный еще девять лет назад.

Все это время он хранился на складе для переработки или уничтожения. Вероятно, взрыв мог произойти после того, как на складе произошло короткое замыкание.

Версия СМИ

Один из ведущих ливанских телеканалов LBCI со ссылкой на собственные источники пишет, что в Бейруте взорвался нитрат натрия, который конфисковали с одного из кораблей более года назад.

"Стало известно, что вещество, о котором говорил глава общей безопасности Аббас Ибрагим, является взрывоопасным", - сообщил телеканал.

Однако основной и точной причины взрыва в Бейруте пока нет. Ее установят в ходе расследования.

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