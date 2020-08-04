В Бейруте прогремел мощный взрыв: последние новости, фото, видео
В столице Ливана – Бейруте – 4 августа прогремел мощный взрыв. Поврежденные здания, по всему городу в домах разбиты окна. Известно о по меньшей мере десяти погибших. На месте работают экстренные службы.
Мощный взрыв в Бейруте: детали
В Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв, который был слышен по всему городе, пишет The Jerusalem Post.
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Очевидцы публикуют в сети видео взрыва. На них видно, как огромная взрывная волна буквально сносит все на своем пути.
На место инцидента отправились экстренные службы.
Национальное информационное агентство Ливана сообщает, что взрыв произошел возле зернохранилищ в порту Бейрута на складе пиротехники.
В то же время глава общей безопасности страны опроверг версию о взрыве пиротехники, пишет Al Jazeera. По его словам, это были другие взрывчатые вещества.
Представитель армии Ливана заявил, что взорвалось в месте, куда годами свозили конфискованные взрывоопасные вещества.
Много пострадавших, есть жертвы
Известно о по меньшей мере десяти погибших в результате взрыва. Сотни людей получили ранения.
Последствия взрыва в Бейруте / Фото Телеграмм Mazh, твиттер Salmanonline, Getty Images, AFP
В Бейруте прогремел взрыв: видео
Последствия взрывов в Бейруте: смотрите видео
В Бейруте прогремел взрыв: смотрите карту