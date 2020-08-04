В столице Ливана – Бейруте – 4 августа прогремел мощный взрыв. Поврежденные здания, по всему городу в домах разбиты окна. Известно о по меньшей мере десяти погибших. На месте работают экстренные службы.

Мощный взрыв в Бейруте: детали

В Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв, который был слышен по всему городе, пишет The Jerusalem Post.

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Очевидцы публикуют в сети видео взрыва. На них видно, как огромная взрывная волна буквально сносит все на своем пути.

На место инцидента отправились экстренные службы.

Национальное информационное агентство Ливана сообщает, что взрыв произошел возле зернохранилищ в порту Бейрута на складе пиротехники.

В то же время глава общей безопасности страны опроверг версию о взрыве пиротехники, пишет Al Jazeera. По его словам, это были другие взрывчатые вещества.

Представитель армии Ливана заявил, что взорвалось в месте, куда годами свозили конфискованные взрывоопасные вещества.

Много пострадавших, есть жертвы

Известно о по меньшей мере десяти погибших в результате взрыва. Сотни людей получили ранения.

Последствия взрыва в Бейруте / Фото Телеграмм Mazh, твиттер Salmanonline, Getty Images, AFP

В Бейруте прогремел взрыв: видео

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Последствия взрывов в Бейруте: смотрите видео

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

В Бейруте прогремел взрыв: смотрите карту