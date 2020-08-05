В столице Ливана Бейруте вечером 4 августа прогремели два мощных взрыва, уже известно о нескольких тысячах пострадавших и не менее 100 погибших. Порт, в котором прогремел взрыв, разбросало буквально вдребезги.

24 канал собрал фото сравнения того, как выглядел порт Бейрута еще буквально утром 4 августа до сокрушительного взрыва.

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Порт до взрыва

Порт в Бейруте был важной составляющей экономики Ливана. Он расположен на восточном побережье Средиземного моря и обслуживал, кроме самого Ливана, еще и Сирийский район Объединенных арабских эмиратов, частично Ирак и Иран.

Порт Бейрута обслуживал около 3 тысяч судов в год.

Порт Бейрута до взрыва / Фото Getty Images, скриншоты​ з google.maps

Разрушительный взрыв и последствия

Взрывы в порту уже оценивают как катастрофу национального масштаба. Следующий день после трагедии объявлен днем ​​траура в Ливане. О подсчете убытков пока еще речи не идет, ведь взрыв нанес разрушительные последствия едва не половине города.

По состоянию на утро 5 августа количество пострадавших возросло до более 4 тысяч, а погибших – до 100 человек. Многие люди сейчас считаются пропавшими без вести, ведь ударная волна буквально потрощила близлежащие дома. Число жертв может возрасти после того, как начнут разбирать завалы.

Разрушенный взрывом порт Бейрута / Фото Getty Images

Разрушенный порт также показали с высоты птичьего полета.

Где расположен порт в Бейруте – смотрите карту​

Взрыв в Бейруте: главное