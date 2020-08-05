Как выглядел порт в Бейруте до взрыва: последствия ужасают
В столице Ливана Бейруте вечером 4 августа прогремели два мощных взрыва, уже известно о нескольких тысячах пострадавших и не менее 100 погибших. Порт, в котором прогремел взрыв, разбросало буквально вдребезги.
24 канал собрал фото сравнения того, как выглядел порт Бейрута еще буквально утром 4 августа до сокрушительного взрыва.
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Порт до взрыва
Порт в Бейруте был важной составляющей экономики Ливана. Он расположен на восточном побережье Средиземного моря и обслуживал, кроме самого Ливана, еще и Сирийский район Объединенных арабских эмиратов, частично Ирак и Иран.
Порт Бейрута обслуживал около 3 тысяч судов в год.
Порт Бейрута до взрыва / Фото Getty Images, скриншоты з google.maps
Разрушительный взрыв и последствия
Взрывы в порту уже оценивают как катастрофу национального масштаба. Следующий день после трагедии объявлен днем траура в Ливане. О подсчете убытков пока еще речи не идет, ведь взрыв нанес разрушительные последствия едва не половине города.
По состоянию на утро 5 августа количество пострадавших возросло до более 4 тысяч, а погибших – до 100 человек. Многие люди сейчас считаются пропавшими без вести, ведь ударная волна буквально потрощила близлежащие дома. Число жертв может возрасти после того, как начнут разбирать завалы.
Разрушенный взрывом порт Бейрута / Фото Getty Images
Разрушенный порт также показали с высоты птичьего полета.
Где расположен порт в Бейруте – смотрите карту
Взрыв в Бейруте: главное
- В Бейруте вечером 4 августа прогремели два мощных взрыва. Облако оранжевого дыма резко накрыло города, ударная волна снесла дома вокруг.
- По всему городу разрушены дома, сожжены автомобили, а порт почти полностью уничтожен. Жертвы могут находиться под руинами.
- Мощный взрыв почувствовали даже в 240 километрах на соседнем Кипре.
- По состоянию на утро 5 августа известно о более 4 тысячах пострадавших и по меньшей мере 78 погибших. Представители Красного Креста говорят уже о сотне погибших.
- Число жертв может расти, ведь взрыв разрушил значительную часть Бейрута.
- По итогам заседания правительства Бейрут был объявлен городом бедствия, правительство ввело чрезвычайное положение на две недели. Всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.