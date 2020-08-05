Як виглядав порт у Бейруті до вибуху: наслідки жахають
У столиці Лівану Бейруті надвечір 4 серпня прогриміли два потужні вибухи, уже відомо про кілька тисяч постраждалих і щонайменше 100 загиблих. Порт, у якому прогримів вибух, розкидало буквально на друзки.
24 канал зібрав фотопорівняння того, як виглядав порт Бейруту ще буквально вранці 4 серпня до нищівного вибуху.
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Порт до вибуху
Порт у Бейруті був важливою складовою економіки Лівану. Він розташований на східному узбережжі Середземного моря і обслуговував, крім самого Лівану, ще і Сирійський район Об'єднаних арабських еміратів, частково Ірак та Іран.
Порт Бейрута обслуговував близько 3 тисяч суден у рік.
Порт і набережна Бейрута до вибуху / Фото Getty Images, скриншоти з google.maps
Нищівний вибух і наслідки
Вибухи у порту вже оцінюють як катастрофу національного масштабу. Наступний день після трагедії оголошений днем жалоби у Лівані. Про підрахунок збитків наразі ще не йдеться, адже вибух завдав руйнівних наслідків ледь не для половини міста.
Станом на ранок 5 серпня кількість постраждалих зросла до понад 4 тисяч, а загиблих – до 100 осіб. Багато людей наразі вважаються зниклими безвісти, адже ударна хвиля буквально потрощила довколишні будинки. Кількість жертв може зрости після того, як почнуть розбирати завали.
Зруйнований вибухом порт Бейрута / Фото Getty Images
Зруйнований порт також показали з висоти пташиного польоту.
Де розташований порт у Бейруті – дивіться карту
Вибух в Бейруті: головне
- У Бейруті ввечері 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Хмара помаранчевого диму різко накрила міста, ударна хвиля знесла будинки довкола.
- По всьому місті зруйновані будинки, спалені автомобілі, а порт майже повністю знищений. Жертви можуть перебувати під руїнами.
- Потужний вибух відчули навіть за 240 кілометрів на сусідньо розташованому Кіпрі.
- Станом на ранок 5 серпня відомо про понад 4 тисячі постраждалих і щонайменше 78 загиблих. Представники Червоного Хреста кажуть вже про сотню загиблих.
- Кількість жертв може зростати, адже вибух зруйнував значну частину Бейрута.
- За підсумками засідання уряду Бейрут був оголошений містом лиха, уряд ввів надзвичайний стан на два тижні. Всіх, хто перебуває в зоні лиха, просять носити маски.