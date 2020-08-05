У столиці Лівану Бейруті надвечір 4 серпня прогриміли два потужні вибухи, уже відомо про кілька тисяч постраждалих і щонайменше 100 загиблих. Порт, у якому прогримів вибух, розкидало буквально на друзки.

24 канал зібрав фотопорівняння того, як виглядав порт Бейруту ще буквально вранці 4 серпня до нищівного вибуху.

ТОП-новина Страшний вибух у Бейруті: понад 100 загиблих, тисячі поранених і зниклих безвісти

Порт до вибуху

Порт у Бейруті був важливою складовою економіки Лівану. Він розташований на східному узбережжі Середземного моря і обслуговував, крім самого Лівану, ще і Сирійський район Об'єднаних арабських еміратів, частково Ірак та Іран.

Порт Бейрута обслуговував близько 3 тисяч суден у рік.

Порт і набережна Бейрута до вибуху / Фото Getty Images, скриншоти з google.maps

Нищівний вибух і наслідки

Вибухи у порту вже оцінюють як катастрофу національного масштабу. Наступний день після трагедії оголошений днем жалоби у Лівані. Про підрахунок збитків наразі ще не йдеться, адже вибух завдав руйнівних наслідків ледь не для половини міста.

Станом на ранок 5 серпня кількість постраждалих зросла до понад 4 тисяч, а загиблих – до 100 осіб. Багато людей наразі вважаються зниклими безвісти, адже ударна хвиля буквально потрощила довколишні будинки. Кількість жертв може зрости після того, як почнуть розбирати завали.

Зруйнований вибухом порт Бейрута / Фото Getty Images

Зруйнований порт також показали з висоти пташиного польоту.

Де розташований порт у Бейруті – дивіться карту

Вибух в Бейруті: головне