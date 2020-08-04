У столиці Лівану Бейруті прогримів потужний вибух нечуваної сили. Тіла людей розкидало вздовж периметру порту, відомо про багатьох постраждалих та щонайменше 10 загиблих.

Державне агентство новин повідомляє, що міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан наказав всім лікарням району підготуватися до прийому постраждалих в результаті вибуху в Бейруті, пише CNN.

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Що відомо про постраждалих від вибуху у Бейруті

Ліванський Червоний Хрест закликає своїх медиків негайно мобілізуватися і повідомити в їх відповідні центри, щоб допомогти впоратися з потужним вибухом. Може йти про сотні постраждалих, враховуючи радіус вибуху.

Вже відомо, що постраждав генсек ліванської партії "Аль-Катаїб". Його стан оцінюється як критичний, повідомляє телеканал Аль-Арабія.

Спершу йшлося про шістьох загиблих, пізніше місцеві ЗМІ стали повідомляти про щонайменше 10 жертв вибуху. Інформація уточнюється.

У соцмережах користувачі діляться фото і відео масштабного вибуху. Очевидці зазначають: ударна хвиля була нищівною і змітала усе на шляху.

Я побачив вогненну кулю і дим, що піднімається над Бейрутом. Люди кричали і бігали, стікали кров'ю. Балкони були знесені. Скло у висотних будівлях розбилися і впали на вулицю,

– сказав один зі свідків події.

Червона хмара повисла над Бейрутом після вибуху. За словами очевидців, будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, місцеві ЗМІ повідомляють про розбиті авто та повалені дерева.



Точної кількості постраждалих наразі немає / Фото GettyImages

Чому стався вибух

Точна причина вибуху наразі невідома. В окремих ЗМІ повідомляють, що йдеться про займання піротехніки на складі в порту. Інші кажуть, що вибухнула піротехніка на борту одного із суден, які перебували в порту.

Dramatic footage captured of the huge blast that ripped through Lebanon's capital, Beirut.



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Вибух стався в місці, куди роками звозили конфісковані вибухонебезпечні речовини, заявив представник армії Лівану.

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