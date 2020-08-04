Страшный взрыв в столице Ливана Бейруте: много пострадавших и жертв
В столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв неслыханной силы. Тела людей разбросало по периметру порта, известно о многих пострадавших и как минимум 10 погибших.
Государственное агентство новостей сообщает, что министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан приказал всем больницам района подготовиться к приему пострадавших в результате крупного взрыва в Бейруте, пишет CNN.
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Что известно о пострадавших от взрыва в Бейруте
Ливанский Красный Крест призывает своих медиков немедленно мобилизоваться и сообщить в соответствующие центры, чтобы помочь справиться с мощным взрывом. Речь может идти о сотнях пострадавших, учитывая радиус взрыва.
Десятки раненых уже доставлены в больницы, но, как отмечают в Красном Кресте, еще больше раненых может оставаться в полуразрушенных домах.
Уже известно, что пострадал генсек ливанской партии "Аль-Катаиб". Его состояние оценивается как критическое, сообщает телеканал Аль-Арабия.
Премьер-министр Ливана объявил среду 5 августа днем траура из-за жертв взрыва.
В соцсетях пользователи делятся фото и видео масштабного взрыва. Очевидцы отмечают: ударная волна была сокрушительной и сметала все на пути.
Я увидел огненный шар и дым, поднимающийся над Бейрутом. Люди кричали и бегали, истекающих кровью. Балконы были снесены. Стекла в высотных зданиях разбились и упали на улицу,
– сказал один из свидетелей происшествия.
Красное облако повисло над Бейрутом после взрыва. По словам очевидцев, дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, местные СМИ сообщают о разбитых авто и поваленных деревьях
Точного количества пострадавших пока нет / Фото GettyImages
Почему произошел взрыв
Точная причина взрыва пока неизвестна. В отдельных СМИ сообщают, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. Другие говорят, что взорвалась пиротехника на борту одного из судов, находившихся в порту.
Взрыв произошел в месте, куда годами свозили конфискованные взрывчатые вещества, заявил представитель армии Ливана.
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