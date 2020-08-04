У Бейруті прогримів потужний вибух: загинули щонайменше шестеро людей – фото, відео
У столиці Лівану Бейруті прогримів потужний вибух. Пошкоджені будівлі, по всьому місту в будинках розбиті вікна. Відомо про щонайменше шістьох загиблих. На місці працюють екстрені служби.
Внаслідок вибуху постраждала і резиденція прем'єр-міністра Харірі у центрі міста, пише The Jerusalem Post.
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Очевидці публікують у мережі відео вибуху. На них помітно, як величезна вибухова хвиля буквально зносить все на своєму шляху.
На місце інцидентів вирушили екстрені служби.
Національне інформаційне агентство Лівану повідомляє, що вибух стався біля зерносховищ в порту Бейрута на складі піротехніки.
Репортер MTV повідомляє, що у порту є щонайменше шість загиблих. Крім того, чутно запах дизеля.
Результати вибуху в Бейруті / Фото Телеграм Mazh і твіттер Salmanonline
У Бейруті прогримів вибух: відео
Наслідки вибухів у Бейруті: дивіться відео
У Бейруті пролунав вибух: дивіться карту
Національне інформаційне агентство Лівану повідомляє, що вибух стався біля зерносховищ в порту Бейрута на складі піротехніки