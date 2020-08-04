У столиці Лівану Бейруті прогримів потужний вибух. Пошкоджені будівлі, по всьому місту в будинках розбиті вікна. Відомо про щонайменше шістьох загиблих. На місці працюють екстрені служби.

Внаслідок вибуху постраждала і резиденція прем'єр-міністра Харірі у центрі міста, пише The Jerusalem Post.

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Очевидці публікують у мережі відео вибуху. На них помітно, як величезна вибухова хвиля буквально зносить все на своєму шляху.

На місце інцидентів вирушили екстрені служби.

Національне інформаційне агентство Лівану повідомляє, що вибух стався біля зерносховищ в порту Бейрута на складі піротехніки.

Репортер MTV повідомляє, що у порту є щонайменше шість загиблих. Крім того, чутно запах дизеля.

Результати вибуху в Бейруті / Фото Телеграм Mazh і твіттер Salmanonline

У Бейруті прогримів вибух: відео

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Наслідки вибухів у Бейруті: дивіться відео

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

У Бейруті пролунав вибух: дивіться карту

Національне інформаційне агентство Лівану повідомляє, що вибух стався біля зерносховищ в порту Бейрута на складі піротехніки