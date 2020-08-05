Вибух у Бейруті: останні новини і все, що відомо
У столиці Лівану Бейруті ввечері 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Пошкоджені будівлі, по всьому місту в будинках розбиті вікна, влада вже назвала подію катастрофою національного масштабу. Уже відомо про щонайменше сотню загиблих, а тисячі людей отримали поранення.
24 канал зібрав останню відому інформацію про вибух і його причини, кількість жертв і постраждалих.
Більше фото У Бейруті прогриміли два потужних вибухи: фото, відео
Потужний вибух у Бейруті: як це було
- Два потужних вибухи, які було чути по всьому місті, пролунали ввечері 4 серпня з невеликим інтервалом.
- Помаранчевий купол вогню спалахнув над портом, за ним слідувала ударна хвиля нечуваної сили. У радіусі 10 кілометрів було пошкоджено вікна, будинки поруч із портом взагалі розлетілися на друзки.
- Свідки опублікували в соцмережах кадри, як над портом спочатку видно стовп диму, а потім – сильний вибух, після якого над містом нависла хмара у формі гриба.
- Вибух був настільки потужним, що хвиля від нього дійшла до Кіпру, який розташований за 250 кілометрів від столиці Лівану.
Підбірка відео із моментом вибуху у Бейруті
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Що відомо про постраждалих від вибуху у Бейруті
- Станом на 9 ранку 5 серпня відомо, що загинули щонайменше 100 людей.
- Втім кількість жертв може зрости, оскільки вибух зруйнував велику частину Бейрута. По всьому місті зруйновані будинки, перекинуті автомобілі, а порт частково знищений. Жертви можуть бути під руїнами.
- Вже відомо, що загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб" Назар Наджаньян. Його у критичному стані забрали до лікарні, однак він помер. Його донька і дружина важко травмовані.
- Відомо також, що в момент вибуху в порту Бейрута перебував корабель з миротворцями ООН. Члени контингенту отримали травми, дехто – дуже серйозні. Загалом постраждали 48 їхніх працівників.
- Загалом ліванські ЗМІ зараз оперують цифрою у 4 тисячі травмованих і постраждалих. Ця інформація постійно оновлюється.
- Хвиля зачепила консульство Німеччини. У відомстві повідомляють, що серед громадян ФРН, які працювали в дипмісії, можуть бути "постраждалі або загиблі".
Що відомо про причину вибуху
За повідомленнями влади, вибухнула велика партія аміачної селітри – нітрату амонію. Понад 2 тисячі тонни селітри шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки
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Вища рада оборони Лівану вказала місцевому ЗМІ, що селітру конфіскували ще в 2014 році з судна "Rhosus", що належало бізнесмену з Росії Ігорю Гречушкіну.
Що відомо про селітру з корабля росіянина
- Судно під прапором Молдови перевозило 2 750 тонн селітри з грузинського Батумі в Мозамбік. У вересні 2013 року воно зробило незаплановану зупинку в Бейруті через ремонт на борту.
- Після перевірки судна екіпажу заборонили вивозити його з порту. Конфіскована з судна селітра зберігалася на складі на причалі порту Бейрута, її повинні були утилізувати.
Деталі Вибух у Бейруті стався через селітру зі судна російського бізнесмена Гречушкіна, – ЗМІ
Що могло вибухнути: початкові версії
- Вибух стався біля зерносховищ в порту Бейрута на складі піротехніки через коротке замикання.
- Вибухнуло у місці, куди роками звозили конфісковані вибухонебезпечні речовини.
Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не вірить, що це був нещасний випадок. Деякі генерали з його оточення зокрема вважають, що в Бейруті вибухнула бомба. Натомість у Пентагоні версію Трампа про напад відкидають.
У МВС Лівану кажуть, що основну причину вибуху в порту Бейрута назвуть за результатами розслідування. Поки уся інформмація є попередньою і не підтвердженою.
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Зруйнований порт Бейрута після вибуху / Фото з GettyImages
Нищівні наслідки
Вибухова хвиля сягала радіусом 10 кілометрів, вона зачепила райони навіть поза межами міста. Усі будинки, що розташовувалися у відносній близькості до порту зруйновані, у них повибивало шибки.
Екіпажі швидкої не могли дістатися до місць із постраждалими в епіцентрі через те, що район буквально завалило бетоном, цеглою і склом.
Що ще зруйнував вибух у Бейруті:
- власне самий порт, приміщення його адміністрацій, причал, набережну із відпочинковими зонами,
- житлові будинки поблизу портів, крамниці,
- урядовий квартал: постраждали резиденції президента та прем'єра Лівану,
- хвиля зачепила консульство Німеччини у Лівані: деякі працівники травмувалися.
Чи постраждали українці
Українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту Бейрута. Зі сервісу MarineTraffic відомо, що постраждати могли 5 суден, зокрема й українські.
Втім міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в нього поки немає жодної інформації щодо перебування двох українських кораблів у порту.
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, з приводу вибуху до дипломатів поки не звертався жоден українець. Тобто фактично наразі в офіційних джерелах немає інформації про постраждалих українців.
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