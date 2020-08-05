У столиці Лівану Бейруті ввечері 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Пошкоджені будівлі, по всьому місту в будинках розбиті вікна, влада вже назвала подію катастрофою національного масштабу. Уже відомо про щонайменше сотню загиблих, а тисячі людей отримали поранення.

24 канал зібрав останню відому інформацію про вибух і його причини, кількість жертв і постраждалих.

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Потужний вибух у Бейруті: як це було

Два потужних вибухи, які було чути по всьому місті, пролунали ввечері 4 серпня з невеликим інтервалом.

Помаранчевий купол вогню спалахнув над портом , за ним слідувала ударна хвиля нечуваної сили. У радіусі 10 кілометрів було пошкоджено вікна, будинки поруч із портом взагалі розлетілися на друзки.

, за ним слідувала ударна хвиля нечуваної сили. У із портом взагалі розлетілися на друзки. Свідки опублікували в соцмережах кадри, як над портом спочатку видно стовп дим у, а потім – сильний вибух, після якого над містом нависла хмара у формі гриба.

у, а потім – сильний вибух, після якого над містом нависла хмара у формі гриба. Вибух був настільки потужним, що хвиля від нього дійшла до Кіпру, який розташований за 250 кілометрів від столиці Лівану.

Підбірка відео із моментом вибуху у Бейруті

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

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Що відомо про постраждалих від вибуху у Бейруті

Станом на 9 ранку 5 серпня відомо, що загинули щонайменше 100 людей .

. Втім кількість жертв може зрости, оскільки вибух зруйнував велику частину Бейрута. По всьому місті зруйновані будинки, перекинуті автомобілі, а порт частково знищений. Жертви можуть бути під руїнами.

Вже відомо, що загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб" Назар Наджаньян. Його у критичному стані забрали до лікарні, однак він помер. Його донька і дружина важко травмовані.

Його у критичному стані забрали до лікарні, однак він помер. Його донька і дружина важко травмовані. Відомо також, що в момент вибуху в порту Бейрута перебував корабель з миротворцями ООН . Члени контингенту отримали травми, дехто – дуже серйозні. Загалом постраждали 48 їхніх працівників.

. Члени контингенту отримали травми, дехто – дуже серйозні. Загалом постраждали 48 їхніх працівників. Загалом ліванські ЗМІ зараз оперують цифрою у 4 тисячі травмованих і постраждалих. Ця інформація постійно оновлюється.

Хвиля зачепила консульство Німеччини. У відомстві повідомляють, що серед громадян ФРН, які працювали в дипмісії, можуть бути "постраждалі або загиблі".

Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діааб оголосив середу 5 серпня національним днем жалоби у Лівані через жертв вибуху.

Що відомо про причину вибуху

За повідомленнями влади, вибухнула велика партія аміачної селітри – нітрату амонію. Понад 2 тисячі тонни селітри шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки

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Вища рада оборони Лівану вказала місцевому ЗМІ, що селітру конфіскували ще в 2014 році з судна "Rhosus", що належало бізнесмену з Росії Ігорю Гречушкіну.

Що відомо про селітру з корабля росіянина

Судно під прапором Молдови перевозило 2 750 тонн селітри з грузинського Батумі в Мозамбік. У вересні 2013 року воно зробило незаплановану зупинку в Бейруті через ремонт на борту.

Після перевірки судна екіпажу заборонили вивозити його з порту. Конфіскована з судна селітра зберігалася на складі на причалі порту Бейрута, її повинні були утилізувати.

Деталі Вибух у Бейруті стався через селітру зі судна російського бізнесмена Гречушкіна, – ЗМІ

Що могло вибухнути: початкові версії

Вибух стався біля зерносховищ в порту Бейрута на складі піротехніки через коротке замикання.

Вибухнуло у місці, куди роками звозили конфісковані вибухонебезпечні речовини.

Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не вірить, що це був нещасний випадок. Деякі генерали з його оточення зокрема вважають, що в Бейруті вибухнула бомба. Натомість у Пентагоні версію Трампа про напад відкидають.

У МВС Лівану кажуть, що основну причину вибуху в порту Бейрута назвуть за результатами розслідування. Поки уся інформмація є попередньою і не підтвердженою.

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Зруйнований порт Бейрута після вибуху / Фото з GettyImages

Нищівні наслідки

Вибухова хвиля сягала радіусом 10 кілометрів, вона зачепила райони навіть поза межами міста. Усі будинки, що розташовувалися у відносній близькості до порту зруйновані, у них повибивало шибки.

Екіпажі швидкої не могли дістатися до місць із постраждалими в епіцентрі через те, що район буквально завалило бетоном, цеглою і склом.

Що ще зруйнував вибух у Бейруті:

власне самий порт, приміщення його адміністрацій, причал, набережну із відпочинковими зонами,

житлові будинки поблизу портів, крамниці,

урядовий квартал: постраждали резиденції президента та прем'єра Лівану,

хвиля зачепила консульство Німеччини у Лівані: деякі працівники травмувалися.

На екстреному засідання Вищої ради оборони Лівана схвалили рішення про введення в Бейруті надзвичайного стану на два тижні.

Чи постраждали українці

Українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту Бейрута. Зі сервісу MarineTraffic відомо, що постраждати могли 5 суден, зокрема й українські.

Втім міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в нього поки немає жодної інформації щодо перебування двох українських кораблів у порту.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, з приводу вибуху до дипломатів поки не звертався жоден українець. Тобто фактично наразі в офіційних джерелах немає інформації про постраждалих українців.

Жахлива трагедія в Бейруті. Мої співчуття всім, хто постраждав та втратив рідних і близьких. Наразі, за даними українського посольства в Лівані, інформації про постраждалих українців немає. Уважно стежимо за ситуацією. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 5, 2020

Порт у Бейруті закрили, він не може обслуговувати кораблі – дивіться місце його розташування на карті