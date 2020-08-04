Українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту Бейрута. Зі сервісу MarineTraffic відомо, що постраждати могли 5 суден, зокрема й українські.

Кораблі з України в Бейруті: що відомо

Однак наскільки постраждали кораблі та чи є жертви – наразі не відомо, повідомив у твіттері співзасновник Tanker Trackers Самір Мадані.

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Спочатку Мадані опублікував інформацію, що два кораблі з України нещодавно прибули до порту і "могли перевозити будь-який товар, зокрема й феєрверки".

Згодом аналітик видалив пост та попросив вибачення. Він повідомив, що кораблі, ймовірно, постраждали і до вибуху не мають жодного стосунку.

За словами співзасновника Tanker Tracker, на кораблі з Маріуполя могло бути зерно.

Що показує MarineTraffic

З інформації на сервісі відомо, що від вибуху могли постраждати 5 суден. Серед них – два тих, які прибули з України – MERO STAR та RAOUF H.



У результаті вибуху могли постраждати 5 суден / Скриншот з MarineTraffic

На сайтах Vesselfinder та MarineTraffic, які відстежують місце розташування кораблів, зазначено, що українські судна справді стоять недалеко від порту.



Українські кораблі у порту Бейрута / Скриншот зі сайту MarineTraffic "УП"

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