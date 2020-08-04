Два кораблі з України могли постраждати від вибуху в Бейруті
Українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту Бейрута. Зі сервісу MarineTraffic відомо, що постраждати могли 5 суден, зокрема й українські.
Кораблі з України в Бейруті: що відомо
Однак наскільки постраждали кораблі та чи є жертви – наразі не відомо, повідомив у твіттері співзасновник Tanker Trackers Самір Мадані.
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Спочатку Мадані опублікував інформацію, що два кораблі з України нещодавно прибули до порту і "могли перевозити будь-який товар, зокрема й феєрверки".
Згодом аналітик видалив пост та попросив вибачення. Він повідомив, що кораблі, ймовірно, постраждали і до вибуху не мають жодного стосунку.
За словами співзасновника Tanker Tracker, на кораблі з Маріуполя могло бути зерно.
Що показує MarineTraffic
З інформації на сервісі відомо, що від вибуху могли постраждати 5 суден. Серед них – два тих, які прибули з України – MERO STAR та RAOUF H.
У результаті вибуху могли постраждати 5 суден / Скриншот з MarineTraffic
На сайтах Vesselfinder та MarineTraffic, які відстежують місце розташування кораблів, зазначено, що українські судна справді стоять недалеко від порту.
Українські кораблі у порту Бейрута / Скриншот зі сайту MarineTraffic "УП"
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Вибухи в Бейруті: що відомо
- У столиці Лівану 4 серпня прогриміли два потужних вибухи.
- Пошкоджені будівлі, по всьому місту в будинках розбиті вікна. Відомо про щонайменше 63 загиблих, тисячі людей отримали поранення.
- На місці працюють екстрені служби.
- Вибух був настільки потужним, що хвиля від нього дійшла до Кіпру, який розташований за 250 кілометрів від столиці Лівану.
- Армія патрулює райони міста, які постраждали від вибухів у портовій зоні.
- Точна причина вибуху наразі невідома. ЗМІ повідомляють, що йдеться про займання піротехніки на складі в порту. У МВС Лівану кажуть, що вибухнула аміачна селітра, яку конфіскували ще 9 років тому.