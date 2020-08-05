Украинские корабли MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту Бейрута. Из сервиса MarineTraffic известно, что пострадать могли 5 судов, в том числе и украинские.

Корабли из Украины в Бейруте: что известно

Однако насколько пострадали корабли и есть ли жертвы – пока не известно, сообщил в твиттере соучредитель Tanker Trackers Самир Мадани.

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Сначала Мадани опубликовал информацию, что два корабля из Украины недавно прибыли в порт и "могли перевозить любой товар, в том числе и фейерверки".

Впоследствии аналитик удалил пост и попросил прощения. Он сообщил, что корабли, вероятно, пострадали и к взрыву не имеют никакого отношения.

По словам соучредителя Tanker Tracker, на корабле из Мариуполя могло быть зерно.

Что показывает MarineTraffic

Из информации на сервисе известно, что от взрыва могли пострадать 5 судов. Среди них – два тех, которые прибыли из Украины – MERO STAR и RAOUF H.

В результате взрыва могли пострадать 5 судов / Скриншот с MarineTraffic

На сайтах Vesselfinder и MarineTraffic, которые отслеживают местоположение кораблей, указано, что украинские суда действительно стоят недалеко от порта.

Украинские корабли в порту Бейрута / Скриншот с сайта MarineTraffic "УП"

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Взрывы в Бейруте: что известно

В столице Ливана 4 августа прогремели два мощных взрыва .

. Повреждены здания, по всему городу в домах разбиты окна. Известно по меньшей мере о 63 погибших, тысячи людей получили ранения .

. На месте работают экстренные службы.

Взрыв был настолько мощным, что волна от него дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.

Армия патрулирует районы города, пострадавших от взрывов в портовой зоне.

пострадавших от взрывов в портовой зоне. Точная причина взрыва пока неизвестна. СМИ сообщают, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. В МВД Ливана говорят, что взорвалась аммиачная селитра, которую конфисковали еще 9 лет назад.