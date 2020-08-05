Два корабля из Украины могли пострадать от взрыва в Бейруте
Украинские корабли MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту Бейрута. Из сервиса MarineTraffic известно, что пострадать могли 5 судов, в том числе и украинские.
Корабли из Украины в Бейруте: что известно
Однако насколько пострадали корабли и есть ли жертвы – пока не известно, сообщил в твиттере соучредитель Tanker Trackers Самир Мадани.
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Сначала Мадани опубликовал информацию, что два корабля из Украины недавно прибыли в порт и "могли перевозить любой товар, в том числе и фейерверки".
Впоследствии аналитик удалил пост и попросил прощения. Он сообщил, что корабли, вероятно, пострадали и к взрыву не имеют никакого отношения.
По словам соучредителя Tanker Tracker, на корабле из Мариуполя могло быть зерно.
Что показывает MarineTraffic
Из информации на сервисе известно, что от взрыва могли пострадать 5 судов. Среди них – два тех, которые прибыли из Украины – MERO STAR и RAOUF H.
В результате взрыва могли пострадать 5 судов / Скриншот с MarineTraffic
На сайтах Vesselfinder и MarineTraffic, которые отслеживают местоположение кораблей, указано, что украинские суда действительно стоят недалеко от порта.
Украинские корабли в порту Бейрута / Скриншот с сайта MarineTraffic "УП"
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Взрывы в Бейруте: что известно
- В столице Ливана 4 августа прогремели два мощных взрыва.
- Повреждены здания, по всему городу в домах разбиты окна. Известно по меньшей мере о 63 погибших, тысячи людей получили ранения.
- На месте работают экстренные службы.
- Взрыв был настолько мощным, что волна от него дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.
- Армия патрулирует районы города, пострадавших от взрывов в портовой зоне.
- Точная причина взрыва пока неизвестна. СМИ сообщают, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. В МВД Ливана говорят, что взорвалась аммиачная селитра, которую конфисковали еще 9 лет назад.