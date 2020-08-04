В столице Ливана произошел мощный взрыв. По информации местных СМИ, количество раненых уже превысило 2 000. Украинских дипломатов и членов их семей среди них нет.

Однако в доме одного из дипломатов вылетели окна. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, пишет УНИАН.

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Он подчеркнул, что пока никто не обращался в Департамент консульской службы МИД и не звонил на горячую линию посольства. По предварительной информации, погибших или пострадавших украинцев результате взрыва нет.

Объявление от посольства Украины в Ливане

Украинское посольство в Ливане призвало всех, кто имеет какую-либо информацию о пострадавших украинцах, звонить на горячую линию посольства +9615921668, она работает круглосуточно.

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