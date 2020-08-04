Мощный взрыв в Бейруте: в МИД рассказали, пострадали ли украинцы
В столице Ливана произошел мощный взрыв. По информации местных СМИ, количество раненых уже превысило 2 000. Украинских дипломатов и членов их семей среди них нет.
Однако в доме одного из дипломатов вылетели окна. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, пишет УНИАН.
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Он подчеркнул, что пока никто не обращался в Департамент консульской службы МИД и не звонил на горячую линию посольства. По предварительной информации, погибших или пострадавших украинцев результате взрыва нет.
Объявление от посольства Украины в Ливане
Украинское посольство в Ливане призвало всех, кто имеет какую-либо информацию о пострадавших украинцах, звонить на горячую линию посольства +9615921668, она работает круглосуточно.
Мощные взрывы в Бейруте: самое главное
- В ливанском Бейруте прогремели два мощных взрыва. Тела людей разбросало по периметру порта. Есть много пострадавших и не менее 25 погибших.
- Очевидцы рассказали, что дома в 10 километрах от порта повреждены. Разрушены несколько зданий, под завалами могут быть люди. Ливанская армия оказывает помощь экстренным службам.
- Масштабные взрывы в столице Ливана почувствовали даже жители Кипра, который расположен более чем в 200 километрах от Бейрута.
- Десятки раненых уже доставлены в больницы. Но, как отмечают в Красном Кресте, еще больше пострадавших могут оставаться в полуразрушенных домах. В общем их количество может достигать более 2 000.
- Точная причина взрыва пока неизвестна. В отдельных СМИ сообщают, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. Другие говорят, что взорвалась пиротехника на борту одного из судов, находящихся в порту.