В столиці Лівану стався потужний вибух. За інформацією місцевих ЗМІ, кількість поранених вже перевищила 2 000. Українських дипломатів та членів їхніх сімей серед них немає.

Проте в будинку одного з дипломатів вилетіли вікна. Про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко, пише УНІАН.

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Він підкреслив, що наразі ніхто не звертався до Департаменту консульської служби МЗС та не телефонував на гарячу лінію посольства. За попередньою інформацією, загиблих або постраждалих українців внаслідок вибуху немає.

Оголошення від посольства України в Лівані

Українське посольство в Лівані закликало усіх, хто має будь-яку інформацію про потерпілих українців, телефонувати на гарячу лінію посольства +9615921668, вона працює цілодобово.

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