Потужний вибух у Бейруті: у МЗС розповіли, чи постраждали українці
В столиці Лівану стався потужний вибух. За інформацією місцевих ЗМІ, кількість поранених вже перевищила 2 000. Українських дипломатів та членів їхніх сімей серед них немає.
Проте в будинку одного з дипломатів вилетіли вікна. Про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко, пише УНІАН.
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Він підкреслив, що наразі ніхто не звертався до Департаменту консульської служби МЗС та не телефонував на гарячу лінію посольства. За попередньою інформацією, загиблих або постраждалих українців внаслідок вибуху немає.
Оголошення від посольства України в Лівані
Українське посольство в Лівані закликало усіх, хто має будь-яку інформацію про потерпілих українців, телефонувати на гарячу лінію посольства +9615921668, вона працює цілодобово.
Потужні вибухи у Бейруті: найголовніше
- У ліванському Бейруті прогриміли два потужні вибухи. Тіла людей розкидало вздовж периметру порту. Є багато постраждалих та щонайменше 25 загиблих.
- Очевидці розповіли, що будинки за 10 кілометрів від порту пошкоджені. Зруйновані кілька будинків, під завалами можуть бути люди. Ліванська армія надає допомогу екстреним службам.
- Масштабні вибухи в столиці Лівану відчули навіть жителі Кіпру, який розташований за понад 200 кілометрів від Бейрута.
- Десятки поранених вже доставлені в лікарні. Але, як зазначають у Червоному Хресті, ще більше потерпілих можуть залишатися у напівзруйнованих будинках. Загалом їхня кількість може сягати понад 2 000.
- Точна причина вибуху наразі невідома. В окремих ЗМІ повідомляють, що йдеться про займання піротехніки на складі в порту. Інші кажуть, що вибухнула піротехніка на борту одного із суден, які перебували в порту.