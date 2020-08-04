У Бейруті, столиці Лівану, 4 серпня прогриміли два потужні вибухи. Звукові удари відчули навіть жителі Кіпру, який розташований за понад 200 кілометрів від Бейрута.

Як повідомляє видання Cyprus Mail, багато жителів на острові почули гучне стукання і гуркіт шибок з вікон у будівлях.

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Вибух у Лівані був настільки потужний, що його відчули жителі столиці Кіпру, Нікосії, а також її передмість, у районах Лімасола та на гірському масиві Троодос.

Вибухи в Бейруті: що відомо

У столиці Лівану Бейруті пролунали два вибухи нечуваної сили. Пошкоджені будівлі, по всьому місту в будинках розбиті вікна.

Відомо про щонайменше десятьох загиблих, сотні людей отримали поранення. На місці працюють екстрені служби.

Тіла людей розкидало вздовж периметру порту, де й пролунали вибухи.

Державне агентство новин повідомляє, що міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан наказав всім лікарням району підготуватися до прийому постраждалих.

Вже відомо, що постраждав генсек ліванської партії "Аль-Катаїб". Його стан оцінюється як критичний, повідомляє телеканал Аль-Арабія.

Наразі невідома точна причина вибуху. У ЗМІ з'являються різні версії. Зокрема, що мовиться про займання піротехніки на складі в порту. За іншою інформацією, вибухнула піротехніка на борту одного із суден, які перебували в порту.

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