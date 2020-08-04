Масштабные взрывы в Бейруте почувствовали жители Кипра
В Бейруте, столице Ливана, 4 августа прогремели два мощных взрыва. Звуковые удары почувствовали даже жители Кипра, который расположен в более 200 километров от Бейрута.
Как сообщает издание Cyprus Mail, многие жители на острове услышали громкое хлопанье и грохот стекол из окон в зданиях.
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Взрыв в Ливане был настолько мощный, что его почувствовали жители столицы Кипра, Никосии, а также ее пригородов, в районах Лимасола и на горном массиве Троодос.
Взрывы в Бейруте: что известно
- В столице Ливана Бейруте прогремели два взрыва неслыханной силы. Повреждены здания по всему городу в домах разбиты окна.
- Известно по меньшей мере, десяти погибших, сотни людей получили ранения. На месте работают экстренные службы.
- Тела людей разбросало по периметру порта, где и прогремели взрывы.
- Государственное агентство новостей сообщает, что министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан приказал всем больницам района подготовиться к приему пострадавших.
- Уже известно, что пострадал генсек ливанской партии "Аль-Катаиб". Его состояние оценивается как критическое, сообщает телеканал Аль-Арабия.
- Пока неизвестна точная причина взрыва. В СМИ появляются различные версии. В частности, говорится о возгорании пиротехники на складе в порту. По другой информации, взорвалась пиротехника на борту одного из судов, находящихся в порту.
Взрыв в Бейруте: что там происходит сейчас – смотрите прямую трансляцию