В Бейруте, столице Ливана, 4 августа прогремели два мощных взрыва. Звуковые удары почувствовали даже жители Кипра, который расположен в более 200 километров от Бейрута.

Как сообщает издание Cyprus Mail, многие жители на острове услышали громкое хлопанье и грохот стекол из окон в зданиях.

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Взрыв в Ливане был настолько мощный, что его почувствовали жители столицы Кипра, Никосии, а также ее пригородов, в районах Лимасола и на горном массиве Троодос.

Взрывы в Бейруте: что известно

В столице Ливана Бейруте прогремели два взрыва неслыханной силы. Повреждены здания по всему городу в домах разбиты окна.

Известно по меньшей мере, десяти погибших, сотни людей получили ранения. На месте работают экстренные службы.

Тела людей разбросало по периметру порта, где и прогремели взрывы.

Государственное агентство новостей сообщает, что министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан приказал всем больницам района подготовиться к приему пострадавших.

Уже известно, что пострадал генсек ливанской партии "Аль-Катаиб". Его состояние оценивается как критическое, сообщает телеканал Аль-Арабия.

Его состояние оценивается как критическое, сообщает телеканал Аль-Арабия. Пока неизвестна точная причина взрыва. В СМИ появляются различные версии. В частности, говорится о возгорании пиротехники на складе в порту. По другой информации, взорвалась пиротехника на борту одного из судов, находящихся в порту.

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