В столице Ливана Бейруте вечером 4 августа прогремели два мощных взрыва. Повреждены здания, по всему городу в домах разбиты окна, власти уже назвали произошедшее катастрофой национального масштаба. Уже известно о минимум сотне погибших, а тысячи людей получили ранения.

24 канал собрал последнюю известную информацию о взрыве и его причинах, количестве жертв и пострадавших.

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Мощный взрыв в Бейруте: как это было

Два мощных взрыва, которые были слышны по всему городу, прозвучали вечером 4 августа с небольшим интервалом.

Оранжевый купол огня вспыхнул над портом , за ним последовала ударная волна небывалой силы. В радиусе 10 километров были повреждены окна дома, рядом с портом вообще разлетелись на щепки .

, за ним последовала ударная волна небывалой силы. . Свидетели опубликовали в соцсетях кадры, как над портом сначала виден столб дыма , а затем – сильный взрыв, после которого над городом нависло облако в форме гриба.

, а затем – сильный взрыв, после которого над городом нависло облако в форме гриба. Взрыв был настолько мощным, что волна от него дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.

Подборка видео с моментом взрыва в Бейруте

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

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Что известно о пострадавших от взрыва в Бейруте

По состоянию на 9 утра 5 августа известно, что погибли по меньшей мере 100 человек .

. Впрочем количество жертв может возрасти, поскольку взрыв разрушил большую часть Бейрута. По всему городу разрушены дома, перевернуты автомобили, а порт частично уничтожен. Жертвы могут быть под руинами.

Уже известно, что погиб лидер ливанской партии "Аль-Катаиб" Назар Наджаньян . Его в критическом состоянии забрали в больницу, однако он умер. Его дочь и жена тяжело травмированы.

. Его в критическом состоянии забрали в больницу, однако он умер. Его дочь и жена тяжело травмированы. Известно также, что в момент взрыва в порту Бейрута находился корабль с миротворцами ООН . Члены контингента получили травмы, некоторые – очень серьезные. Всего пострадали 48 их работников.

. Члены контингента получили травмы, некоторые – очень серьезные. Всего пострадали 48 их работников. В общем ливанские СМИ сейчас оперируют цифрой в 4 тысячи травмированных и пострадавших. Эта информация постоянно обновляется.

Волна задела консульство Германии. В ведомстве сообщают, что среди граждан ФРГ, которые работали в дипмиссии, могут быть "пострадавшие или погибшие".

Премьер-министр Ливана Хасан Диааб объявил среду 5 августа национальным днем траура в Ливане из-за жертв взрыва.

Что известно о причине взрыва

По сообщениям властей, взорвалась большая партия аммиачной селитры – нитрата аммония. Более 2 тысяч тонн селитры шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности

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Высший совет обороны Ливана рассказал местному СМИ, что селитру конфисковали еще в 2014 году с судна "Rhosus", принадлежавшее бизнесмену из России Игорю Гречушкину.

Что известно о селитре с корабля россиянина

Судно под флагом Молдовы перевозило 2 750 тонн селитры из грузинского Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года оно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за ремонта на борту.

После проверки судна экипажу запретили вывозить его из порта. Конфискованная с судна селитра хранилась на складе на причале порта Бейрута, ее должны были утилизировать.

Детали Взрыв в Бейруте произошел из-за селитры с судна российского бизнесмена Гречушкина – СМИ

Что могло взорваться: начальные версии

Взрыв произошел возле зернохранилищ в порту Бейрута на складе пиротехники из-за короткого замыкания.

Взорвалось в месте, куда годами свозили конфискованные взрывоопасные вещества.

Тем временем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не верит, что это был несчастный случай. Некоторые генералы из его окружения, в частности, считают, что в Бейруте взорвалась бомба. Однако в Пентагоне версию Трампа о нападении отвергают.

В МВД Ливана говорят, что основную причину взрыва в порту Бейрута назовут по результатам расследования. Пока вся информмация является предварительной и не подтвержденной.

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Разрушенный порт Бейрута после взрыва / Фото с GettyImages

Сокрушительные последствия

Взрывная волна достигала радиуса 10 километров, она задела районы даже за пределами города. Все дома, располагавшиеся в относительной близости к порту разрушены, в них повыбивало стекла.

Экипажи скорой помощи не могли добраться до мест с пострадавшими в эпицентре из-за того, что район буквально завалило бетоном, кирпичом и стеклом.

Что еще разрушил взрыв в Бейруте:

собственно самый порт, помещение его администраций, причал, набережную с зонами отдыха,

жилые дома вблизи портов, магазины,

правительственный квартал: пострадали резиденции президента и премьера Ливана,

волна задела консульство Германии в Ливане: некоторые работники травмировались.

На экстренном заседании Высшего совета обороны Ливана приняли решение о введении в Бейруте чрезвычайного положения на две недели.

Пострадали ли украинцы

Украинские корабли MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту Бейрута. Из сервиса MarineTraffic известно, что пострадать могли 5 судов, в том числе и украинские.

Впрочем, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что у него пока нет никакой информации относительно пребывания двух украинских кораблей в порту.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, по поводу взрыва к дипломатам пока не обращался ни один украинец. То есть фактически сейчас в официальных источниках нет информации о пострадавших украинцах.

Жахлива трагедія в Бейруті. Мої співчуття всім, хто постраждав та втратив рідних і близьких. Наразі, за даними українського посольства в Лівані, інформації про постраждалих українців немає. Уважно стежимо за ситуацією. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 5, 2020

Порт в Бейруте закрыли, он не может обслуживать корабли – смотрите его местоположение на карте