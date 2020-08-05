Взрыв в Бейруте: последние новости и все, что известно
В столице Ливана Бейруте вечером 4 августа прогремели два мощных взрыва. Повреждены здания, по всему городу в домах разбиты окна, власти уже назвали произошедшее катастрофой национального масштаба. Уже известно о минимум сотне погибших, а тысячи людей получили ранения.
24 канал собрал последнюю известную информацию о взрыве и его причинах, количестве жертв и пострадавших.
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Мощный взрыв в Бейруте: как это было
- Два мощных взрыва, которые были слышны по всему городу, прозвучали вечером 4 августа с небольшим интервалом.
- Оранжевый купол огня вспыхнул над портом, за ним последовала ударная волна небывалой силы. В радиусе 10 километров были повреждены окна дома, рядом с портом вообще разлетелись на щепки.
- Свидетели опубликовали в соцсетях кадры, как над портом сначала виден столб дыма, а затем – сильный взрыв, после которого над городом нависло облако в форме гриба.
- Взрыв был настолько мощным, что волна от него дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.
Подборка видео с моментом взрыва в Бейруте
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Что известно о пострадавших от взрыва в Бейруте
- По состоянию на 9 утра 5 августа известно, что погибли по меньшей мере 100 человек.
- Впрочем количество жертв может возрасти, поскольку взрыв разрушил большую часть Бейрута. По всему городу разрушены дома, перевернуты автомобили, а порт частично уничтожен. Жертвы могут быть под руинами.
- Уже известно, что погиб лидер ливанской партии "Аль-Катаиб" Назар Наджаньян. Его в критическом состоянии забрали в больницу, однако он умер. Его дочь и жена тяжело травмированы.
- Известно также, что в момент взрыва в порту Бейрута находился корабль с миротворцами ООН. Члены контингента получили травмы, некоторые – очень серьезные. Всего пострадали 48 их работников.
- В общем ливанские СМИ сейчас оперируют цифрой в 4 тысячи травмированных и пострадавших. Эта информация постоянно обновляется.
- Волна задела консульство Германии. В ведомстве сообщают, что среди граждан ФРГ, которые работали в дипмиссии, могут быть "пострадавшие или погибшие".
Что известно о причине взрыва
По сообщениям властей, взорвалась большая партия аммиачной селитры – нитрата аммония. Более 2 тысяч тонн селитры шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности
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Высший совет обороны Ливана рассказал местному СМИ, что селитру конфисковали еще в 2014 году с судна "Rhosus", принадлежавшее бизнесмену из России Игорю Гречушкину.
Что известно о селитре с корабля россиянина
- Судно под флагом Молдовы перевозило 2 750 тонн селитры из грузинского Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года оно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за ремонта на борту.
- После проверки судна экипажу запретили вывозить его из порта. Конфискованная с судна селитра хранилась на складе на причале порта Бейрута, ее должны были утилизировать.
Детали Взрыв в Бейруте произошел из-за селитры с судна российского бизнесмена Гречушкина – СМИ
Что могло взорваться: начальные версии
- Взрыв произошел возле зернохранилищ в порту Бейрута на складе пиротехники из-за короткого замыкания.
- Взорвалось в месте, куда годами свозили конфискованные взрывоопасные вещества.
Тем временем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не верит, что это был несчастный случай. Некоторые генералы из его окружения, в частности, считают, что в Бейруте взорвалась бомба. Однако в Пентагоне версию Трампа о нападении отвергают.
В МВД Ливана говорят, что основную причину взрыва в порту Бейрута назовут по результатам расследования. Пока вся информмация является предварительной и не подтвержденной.
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Разрушенный порт Бейрута после взрыва / Фото с GettyImages
Сокрушительные последствия
Взрывная волна достигала радиуса 10 километров, она задела районы даже за пределами города. Все дома, располагавшиеся в относительной близости к порту разрушены, в них повыбивало стекла.
Экипажи скорой помощи не могли добраться до мест с пострадавшими в эпицентре из-за того, что район буквально завалило бетоном, кирпичом и стеклом.
Что еще разрушил взрыв в Бейруте:
- собственно самый порт, помещение его администраций, причал, набережную с зонами отдыха,
- жилые дома вблизи портов, магазины,
- правительственный квартал: пострадали резиденции президента и премьера Ливана,
- волна задела консульство Германии в Ливане: некоторые работники травмировались.
Пострадали ли украинцы
Украинские корабли MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту Бейрута. Из сервиса MarineTraffic известно, что пострадать могли 5 судов, в том числе и украинские.
Впрочем, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что у него пока нет никакой информации относительно пребывания двух украинских кораблей в порту.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, по поводу взрыва к дипломатам пока не обращался ни один украинец. То есть фактически сейчас в официальных источниках нет информации о пострадавших украинцах.
Порт в Бейруте закрыли, он не может обслуживать корабли – смотрите его местоположение на карте