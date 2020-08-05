Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры). Ее конфисковали еще в 2014 году с судна Rhosus, принадлежавшему бизнесмену из России.

Эту информацию подтвердили ливанскому телеканалу LBCI по итогам заседания Высшего совета обороны Ливана.

Интересно Взрыв в Бейруте: пропагандисты из России увидели "украинский след", но опять приврали

Что известно о селитре с корабля россиянина

Аммиачную селитру, которая взорвалась в порту в Бейруте, конфисковали с судна Rhosus еще в сентябре 2014 года. Владельцем корабля был российский бизнесмен Игорь Гречушкин.

Судно под флагом Молдовы перевозило 2 750 тонн селитры с грузинского Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года оно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за ремонта на борту.

После проверки судна экипажу запретили вывозить его из порта. Конфискованная с судна селитра сохранялась на складе на причале порта Бейрута, ее должны были утилизировать.

Из-за того, что на судне оставался опасный груз, ливанские власти оставили на нем четырех моряков, которые должны были ожидать сменного экипажа.

Что известно о судне и его владельце

Владельцем судна был российский предприниматель, который сейчас проживает на Кипре, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

По крайней мере так утверждали моряки, работавшие на судне Rhosus. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и "фактически бросил корабль на произвол судьбы". Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.

По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна регистрировали в ноябре 2014 года – оно находилось недалеко от места, где произошел нынешний взрыв.

Актуально Взрыв в Бейруте: какова ситуация на утро – жуткое видео

Обратите внимание! Не успели чиновники Ливана обнародовать предварительные причины взрыва в Бейруте, как российская пропаганда начала вбрасывать "фейки" об "украинском следе". Прокремлевские СМИ активно распространяют информацию, что, мол, в порту ливанской столицы находилось украинское судно из Мариуполя с "опасным грузом".

Взрыв в Бейруте: последние новости