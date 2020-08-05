Пропагандистские российские СМИ активно распространяют информацию в соцсетях про якобы "украинский след" во взрывах в Бейруте. Мол, в порту ливанской столицы находилось украинское судно с "опасным грузом".

Информацию распространили так называемые "православные" пропагандисты из издания "Царьград". Его владелец российский миллиардер Константин Малофеев, кстати, финансировал боевиков на Донбассе.

Актуально Два корабля из Украины могли пострадать от взрыва в Бейруте

Что вновь придумала роспропаганда

Пропутинские "журналисты" утверждают, что причиной взрыва мог стать украинский грузовой корабль Mero Star из Мариуполя. Мол, он был пришвартован вблизи эпицентра взрыва.

Пропагандисты намекают, что с прифронтового Мариуполя на судне могли привезти взрывчатку, или другие опасные химикаты. Фактически, это и вся аргументация прокремлевских "журналистов".

Обратите внимание! YouTube навсегда заблокировал аккаунт телеканала "Царьград", владельцем которого является российский миллиардер Константин Малофеев.

Что на самом деле известно об украинских кораблях в порту Бейрута

Украинские корабли MERO STAR и RAOUF H действительно могли находиться недалеко от места взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил соучредитель Tanker Trackers Самир Мадани, ссылаясь на профильный сервис MarineTraffic.

Сначала Мадани опубликовал информацию, что два корабля из Украины недавно прибыли в порт и "могли перевозить любой товар, в том числе и фейерверки".

Впоследствии он удалил пост и попросил прощения. Он сообщил, что корабли, вероятно, пострадали и к взрыву не имеют никакого отношения. По словам соучредителя Tanker Tracker, на корабле из Мариуполя скорее всего было зерно.

Data from @MarineTraffic shows that possibly up to 5 vessels (with AIS transponders aboard them) may have been impacted. The first blast occurred at 18:06 local time, and final one just 4 minutes later. pic.twitter.com/w8UwdCtcj1 — Sam (@Samir_Madani) August 4, 2020

Бывший представитель президента по Крыму Борис Бабин тоже прокомментировал инфоатаку на Украину. По его словам, российская пропаганда не гнушается ничем.

Бабин указал, что есть немалое количество видео взрывов, с эпицентром на суше, вблизи зернового терминала порта. Во-вторых, масштаб взрывов на грузовых судах нельзя сравнивать с тем, что произошло в Бейруте.

Что о причинах взрыва говорят ливанские чиновники и СМИ

Взрыву предшествовал небольшой приглушенный звук, а через пять минут появился черный и белый дым. После раздался сверхмощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В конце концов это вызвало ударную волну, которая нанесла огромный ущерб зданиям. Волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра (250 километров).

Точная причина взрыва пока неизвестна. Сначала министр здравоохранения Ливана предположил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Позже чиновники Минобороны опровергли эту информацию и назвали ее недостоверной.

Ливанский телеканал LBC International сообщил, что взрыв в Бейруте, по предварительной информации, произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.

На одном из складов порта находилось Президент США Дональд Трамп не верит, что это был несчастный случай. Он заявил, что взорваться могли бомбы. Зато в Пентагоне считают, что нет никаких признаков нападения на Бейрут, как считает Трамп.

Взрыв в Бейруте: что нужно знать

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. По состоянию на утро 5 августа известно о более 4 000 пострадавших и по меньшей мере 78 погибших.

Число жертв может возрасти, ведь взрыв разрушил значительную часть Бейрута. По всему городу разрушены дома, сожжены автомобили, а порт почти полностью уничтожен. Жертвы могут находиться под руинами.

Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили за около 250 километров от Бейрута – на острове Кипре. На месте работают более 30 команд Красного Креста. В сети пишут о силе взрыва в несколько десятков тонн тротила.

По данным МИД Украины пока о погибших или пострадавших украинцах информации нет.

По итогам заседания правительства Бейрут был объявлен городом бедствия, правительство ввело чрезвычайное положение на две недели. Всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.

Взрыв в Бейруте: смотрите видео