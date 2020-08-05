Вибух у Бейруті: пропагандисти з Росії побачили "український слід", але знову прибрехали
Пропагандистські російські ЗМІ активно поширюють інформацію в соцмережах про начебто "український слід" у вибухах у Бейруті. Мовляв, у порту ліванської столиці перебувало українське судно з "небезпечним вантажем".
Інформацію поширили так звані "православні" пропагандисти з видання "Царгород". Його власник російський мільярдер Костянтин Малофєєв, до речі, фінансував бойовиків на Донбасі.
Актуально Два кораблі з України могли постраждати від вибуху в Бейруті
Що знову вигадала роспропаганда
Пропутінські "журналісти" стверджують, що причиною вибуху міг стати український вантажний корабель Mero Star з Маріуполя. Мовляв, він був пришвартований поблизу епіцентру вибуху.
Пропагандисти натякають, що з прифронтового Маріуполя на судні могли привезти вибухівку, або ж інші небезпечні хімікати. Фактично, оце й вся аргументація прокремлівських "журналістів".
Що насправді відомо про українські кораблі в порту Бейрута
- Українські кораблі MERO STAR та RAOUF H й справді могли перебувати недалеко від місця вибуху в порту Бейрута. Про це повідомив співзасновник Tanker Trackers Самір Мадані, посилаючись на профільний сервіс MarineTraffic.
- Спочатку Мадані опублікував інформацію, що два кораблі з України нещодавно прибули до порту і "могли перевозити будь-який товар, зокрема й феєрверки".
- Згодом він видалив пост та попросив вибачення. Він повідомив, що кораблі, ймовірно, постраждали і до вибуху не мають жодного стосунку. За словами співзасновника Tanker Tracker, на кораблі з Маріуполя швидше за все було зерно.
Колишній представник президента по Криму Борис Бабін теж прокоментував інфоатаку на Україну. За його словами, російська пропаганда не гребує нічим.
Бабін вказав, що є чимала кількість відео вибухів, з епіцентром на суші, поблизу зернового терміналу порту. По-друге, масштаб вибухів на вантажних суднах не можна порівнювати з тим, що сталося у Бейруті.
Що про причини вибуху говорять ліванські посадовці та ЗМІ
- Вибуху передував невеликий приглушений звук, а через п'ять хвилин з'явився чорний і білий дим. Після пролунав надпотужний вибух, в небо піднявся стовп червоного диму. Зрештою це викликало ударну хвилю, яка завдала величезної шкоди будівлям. Хвиля від вибуху в Бейруті дійшла аж до Кіпру (250 кілометрів).
- Точна причина вибуху наразі невідома. Спочатку міністр охорони здоров'я Лівану припустив, що в порту Бейрута вибухнув корабель з піротехнікою. Пізніше чиновники Міноборони спростували цю інформацію та назвали її недостовірною.
- Ліванський телеканал LBC International повідомив, що вибух в Бейруті, за попередньою інформацією, стався під час зварювальних робіт. На одному зі складів порту перебувало 2700 тонн конфіскованої селітри.
- Президент США Дональд Трамп не вірить, що це був нещасний випадок. Він заявив, що вибухнути могли бомби. Натомість в Пентагоні вважають, що немає ніяких ознак нападу на Бейрут, як вважає Трамп.
Вибух в Бейруті: що треба знати
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Станом на ранок 5 серпня відомо про понад 4 тисячі постраждалих і щонайменше 78 загиблих.
- Кількість жертв може зрости, адже вибух зруйнував значну частину Бейрута. По всьому місті зруйновані будинки, спалені автомобілі, а порт майже повністю знищений. Жертви можуть перебувати під руїнами.
- Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейруту – на острові Кіпрі. На місці працюють понад 30 команд Червоного Хреста. В мережі пишуть про силу вибуху в кілька десятків тонн тротилу.
- За даними МЗС України наразі про загиблих чи постраждалих українців інформації немає.
- За підсумками засідання уряду Бейрут був оголошений містом лиха, уряд ввів надзвичайний стан на два тижні. Всіх, хто перебуває в зоні лиха, просять носити маски.
Вибух у Бейруті: дивіться відео