Пропагандистські російські ЗМІ активно поширюють інформацію в соцмережах про начебто "український слід" у вибухах у Бейруті. Мовляв, у порту ліванської столиці перебувало українське судно з "небезпечним вантажем".

Інформацію поширили так звані "православні" пропагандисти з видання "Царгород". Його власник російський мільярдер Костянтин Малофєєв, до речі, фінансував бойовиків на Донбасі.

Актуально Два кораблі з України могли постраждати від вибуху в Бейруті

Що знову вигадала роспропаганда

Пропутінські "журналісти" стверджують, що причиною вибуху міг стати український вантажний корабель Mero Star з Маріуполя. Мовляв, він був пришвартований поблизу епіцентру вибуху.

Пропагандисти натякають, що з прифронтового Маріуполя на судні могли привезти вибухівку, або ж інші небезпечні хімікати. Фактично, оце й вся аргументація прокремлівських "журналістів".

Зверніть увагу! YouTube назавжди заблокував акаунт телеканалу "Царгород", власником якого є російський мільярдер Костянтин Малофєєв.

Що насправді відомо про українські кораблі в порту Бейрута

Українські кораблі MERO STAR та RAOUF H й справді могли перебувати недалеко від місця вибуху в порту Бейрута. Про це повідомив співзасновник Tanker Trackers Самір Мадані, посилаючись на профільний сервіс MarineTraffic.

Спочатку Мадані опублікував інформацію, що два кораблі з України нещодавно прибули до порту і "могли перевозити будь-який товар, зокрема й феєрверки".

Згодом він видалив пост та попросив вибачення. Він повідомив, що кораблі, ймовірно, постраждали і до вибуху не мають жодного стосунку. За словами співзасновника Tanker Tracker, на кораблі з Маріуполя швидше за все було зерно.

Data from @MarineTraffic shows that possibly up to 5 vessels (with AIS transponders aboard them) may have been impacted. The first blast occurred at 18:06 local time, and final one just 4 minutes later. pic.twitter.com/w8UwdCtcj1 — Sam (@Samir_Madani) August 4, 2020

Колишній представник президента по Криму Борис Бабін теж прокоментував інфоатаку на Україну. За його словами, російська пропаганда не гребує нічим.

Бабін вказав, що є чимала кількість відео вибухів, з епіцентром на суші, поблизу зернового терміналу порту. По-друге, масштаб вибухів на вантажних суднах не можна порівнювати з тим, що сталося у Бейруті.

Що про причини вибуху говорять ліванські посадовці та ЗМІ

Вибуху передував невеликий приглушений звук, а через п'ять хвилин з'явився чорний і білий дим. Після пролунав надпотужний вибух, в небо піднявся стовп червоного диму. Зрештою це викликало ударну хвилю, яка завдала величезної шкоди будівлям. Хвиля від вибуху в Бейруті дійшла аж до Кіпру (250 кілометрів).

Точна причина вибуху наразі невідома. Спочатку міністр охорони здоров'я Лівану припустив, що в порту Бейрута вибухнув корабель з піротехнікою. Пізніше чиновники Міноборони спростували цю інформацію та назвали її недостовірною.

Ліванський телеканал LBC International повідомив, що вибух в Бейруті, за попередньою інформацією, стався під час зварювальних робіт . На одному зі складів порту перебувало 2700 тонн конфіскованої селітри .

. На одному зі складів порту перебувало . Президент США Дональд Трамп не вірить, що це був нещасний випадок. Він заявив, що вибухнути могли бомби. Натомість в Пентагоні вважають, що немає ніяких ознак нападу на Бейрут, як вважає Трамп.

Вибух в Бейруті: що треба знати

У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Станом на ранок 5 серпня відомо про понад 4 тисячі постраждалих і щонайменше 78 загиблих.

Кількість жертв може зрости, адже вибух зруйнував значну частину Бейрута. По всьому місті зруйновані будинки, спалені автомобілі, а порт майже повністю знищений. Жертви можуть перебувати під руїнами.

Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейруту – на острові Кіпрі. На місці працюють понад 30 команд Червоного Хреста. В мережі пишуть про силу вибуху в кілька десятків тонн тротилу.

За даними МЗС України наразі про загиблих чи постраждалих українців інформації немає.

За підсумками засідання уряду Бейрут був оголошений містом лиха, уряд ввів надзвичайний стан на два тижні. Всіх, хто перебуває в зоні лиха, просять носити маски.

Вибух у Бейруті: дивіться відео