Взрыв в Бейруте: что там происходит сейчас – видео онлайн
В порту в столице Ливана – Бейруте, 4 августа прогремел мощный взрыв. Повреждены здания в половине города, а ударную волну ощутили даже на Кипре. Известно о по меньшей мере десяти погибших.
Дома вокруг порта в Бейруте разнесло на щепки, на месте работают десятки машин спецслужб, пишет 24 канал.
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Первый взрыв поднял в воздух облако пыли, через которое можно было заметить вспышки, похожие на фейерверк. Второй был значительно мощнее и сопровождался клубами дыма оранжевого цвета.
Сейчас в Бейруте уже стемнело, однако горящий едкий огонь еще хорошо видно из близлежащих зданий.
Взрыв в Бейруте: что там происходит сейчас – смотрите прямую трансляцию
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Взрыв в Бейруте: все, что известно
- Взрыв произошел вечером 4 августа в районе местного порта. Тела людей разбросало по периметру порта, очевидцы снимали ужасающие видео с места трагедии.
- Сначала речь шла о шести погибших, позже местные СМИ стали сообщать о минимум 10 жертвах взрыва. Однако, эта информация является предварительной и еще уточняется.
- Взрывная волна была настолько сильной, что выбила окна во всех домах вокруг. Мощное колебание почувствовали даже на Кипре – в 240 километрах от взрыва.
- Пострадал генсек ливанской партии "Аль-Катаиб". Его в критическом состоянии забрали в больницу, однако он умер.
- Премьер-министр Ливана объявил среду, 5 августа, днем траура из-за жертв взрыва.
- Точная причина взрыва пока неизвестна. В отдельных СМИ сообщают, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту.