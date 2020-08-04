В порту в столице Ливана – Бейруте, 4 августа прогремел мощный взрыв. Повреждены здания в половине города, а ударную волну ощутили даже на Кипре. Известно о по меньшей мере десяти погибших.

Дома вокруг порта в Бейруте разнесло на щепки, на месте работают десятки машин спецслужб, пишет 24 канал.

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Первый взрыв поднял в воздух облако пыли, через которое можно было заметить вспышки, похожие на фейерверк. Второй был значительно мощнее и сопровождался клубами дыма оранжевого цвета.

Сейчас в Бейруте уже стемнело, однако горящий едкий огонь еще хорошо видно из близлежащих зданий.

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