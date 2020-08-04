У порту в столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужні вибух. Пошкоджені будівлі у половині міста, а ударну хвилю відчули навіть на Кіпрі. Відомо про щонайменше десятьох загиблих.

Будинки довкола порту у Бейруті рознесло на друзки, на місці працюють десятки машин спецслужб, пише 24 канал.

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Один вибух стався в порту Бейрута, інший – неподалік від резиденції прем'єр-міністра Харірі у центрі міста. Перший вибух підняв у повітря хмару пилу, через яку можна було помітити спалахи, схожі на феєрверк. Другий був значно потужніший та супроводжувався клубами диму помаранчевого кольору.

Наразі у Бейруті вже стемніло, однак палаючий їдкий вогонь ще добре видно з прилеглих будівель.

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