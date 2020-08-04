Вибух у Бейруті: що там відбувається зараз – відео онлайн
У порту в столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужні вибух. Пошкоджені будівлі у половині міста, а ударну хвилю відчули навіть на Кіпрі. Відомо про щонайменше десятьох загиблих.
Будинки довкола порту у Бейруті рознесло на друзки, на місці працюють десятки машин спецслужб, пише 24 канал.
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Один вибух стався в порту Бейрута, інший – неподалік від резиденції прем'єр-міністра Харірі у центрі міста. Перший вибух підняв у повітря хмару пилу, через яку можна було помітити спалахи, схожі на феєрверк. Другий був значно потужніший та супроводжувався клубами диму помаранчевого кольору.
Наразі у Бейруті вже стемніло, однак палаючий їдкий вогонь ще добре видно з прилеглих будівель.
Вибух у Бейруті: що там відбувається зараз – дивіться пряму трансляцію
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Вибух у Бейруті: все, що відомо
- Вибух стався ввечері 4 серпня у районі місцевого порту. Тіла людей розкидало вздовж периметру порту, очевидці знімали жахаючі відео з місця трагедії.
- Спершу йшлося про шістьох загиблих, пізніше місцеві ЗМІ стали повідомляти про щонайменше 10 жертв вибуху. Однак, ця інформація є попередньою і ще уточнюється.
- Вибухова хвиля була настільки сильною, що повибивала вікна у всіх будинках довкола. Потужне коливання відчули навіть на Кіпрі – за 240 кілометрів від вибуху.
- Постраждав генсек ліванської партії "Аль-Катаїб". Його у критичному стані забрали до лікарні, однак він помер.
- Прем'єр-міністр Лівану оголосив середу 5 серпня днем жалоби через жертв вибуху.
- Точна причина вибуху наразі невідома. В окремих ЗМІ повідомляють, що йдеться про займання піротехніки на складі в порту.