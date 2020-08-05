Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри). Її конфіскували ще в 2014 році з судна Rhosus, що належало бізнесмену з Росії.

Цю інформацію підтвердили ліванському телеканалу LBCI за підсумками засідання Вищої ради оборони Лівану.

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Що відомо про селітру з корабля росіянина

Аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. Власником корабля був російський бізнесмен Ігор Гречушкін.

Судно під прапором Молдови перевозило 2 750 тонн селітри з грузинського Батумі в Мозамбік. У вересні 2013 року воно зробило незаплановану зупинку в Бейруті через ремонт на борту.

Після перевірки судна екіпажу заборонили вивозити його з порту. Конфіскована з судна селітра зберігалася на складі на причалі порту Бейрута, її повинні були утилізувати.

Через те, що на судні залишався небезпечний вантаж, ліванська влада залишили на ньому чотирьох моряків, які повинні були очікувати змінного екіпажу.

Що відомо про судно і його власника

Власником судна був російський підприємець, який наразі проживає на Кіпрі, уродженець Хабаровська Ігор Гречушкін.

Принаймні так стверджували моряки, які працювали на судні Rhosus. За їхніми словами, власник заявив, що збанкрутував, і "фактично кинув корабель напризволяще". Юристи кредиторів отримали три ордери на арешт Rhosus, яке ходило під молдавським прапором.

За даними сервісу MarineTraffic, в останній раз місцезнаходження судна реєстрували в листопаді 2014 року - воно знаходилося недалеко від місця, де стався нинішній вибух.

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