Бывший следователь по взрывчатке Департамента США Тони Мэй проанализировал видео мощных взрывов в Бейруте. Он заявил, что кроме аммиачной селитры, в порту могли быть и другие взрывоопасные предметы.

Выводы исследования американского эксперта

Тони Мэй заметил, что вживую в Багдаде видел, как взрывается селитра аммония. Об этом сообщает CNN.

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Красное облако не характерно для взрыва аммония

Эксперт пояснил, что розовое или красное облако, которые заметили в Бейруте, не характерны для аммиачной селитры. Тони Мэй отметил, что после взрыва аммония возникает облако желтого цвета.

Никакого желтого дыма. Когда я был в Багдаде показательным знаком взрывчатки селитры аммония было желтое облако дыма. Розовое или красное облако, которое было замечено вчера, не соответствует аммиачной селитре,

– заявил Мэй.

В то же время он подчеркнул, что это не исключает того факта, что аммиачная селитра также была вовлечена.

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Взрывчатых веществ было несколько

Американский эксперт считает, что кроме аммиачной селитры, могли быть другие взрывоопасные предметы.

Мне понятно, что это было большое количество взрывчатых веществ или энергетического материала, хранившегося в здании, которое загорелось, и огонь распространился на взрывчатку, вызывая такую аварию,

– сказал эксперт по взрывчатке.

Кроме больших взрывов могли произойти меньшие

Он также добавил, что белые клубы дыма на видео могут свидетельствовать о том, что в результате ударной волны до большого взрыва могли произойти меньшие взрывы.

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Взрывы в Бейруте: все, что нужно знать

4 августа в столице Ливана прогремели два мощных взрыва. Они спровоцировали столб огня и дыма, похожий на гигантский гриб.

Взрывная волна снесла целые районы, дома, а автомобили разлетались в щепки. Силу удара почувствовали даже на Кипре.

По последним данным, погибло более 70 человек, пострадавших считают тысячами.

Что могло взорваться: версии

Взрыв произошел возле зернохранилищ в порту Бейрута на складе пиротехники из-за короткого замыкания.

Взорвалось в месте, куда годами свозили конфискованные взрывоопасные вещества.

В МВД Ливана говорят, что основную причину взрыва в порту Бейрута назовут по результатам расследования.