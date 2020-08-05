Колишній слідчий з вибухівки Департаменту США Тоні Мей проаналізував відео потужних вибухів у Бейруті. Він заявив, що окрім аміачної селітри, у порту могли бути й інші вибухонебезпечні предмети.

Висновки дослідження американського експерта

Тоні Мей зауважив, що наживо у Багдаді бачив, як вибухає селітра амонію. Про це повідомляє CNN.

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Червона хмара не характерна для вибуху амонію

Експерт пояснив, що рожева або червона хмара, яку помітили у Бейруті, не характерні для аміачної селітри. Тоні Мей зазначив, що після вибуху амонію виникає хмара жовтого кольору.

Жодного жовтого диму. Коли я був у Багдаді показовим знаком вибухівки селітри амонію була жовта хмара диму. Рожева або червона хмара, яку було помічено вчора, не відповідає аміачній селітрі,

– заявив Мей.

Водночас він підкреслив, що це не виключає того факту, що аміачна селітра також була залучена.

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Вибухових речовин було декілька

Американський експерт вважає, що окрім аміачної селітри, могли бути інші вибухонебезпечні предмети.

Мені зрозуміло, що це була велика кількість вибухових речовин або енергетичного матеріалу, що зберігався в будівлі, яка загорілася, і цей вогонь поширився на вибухівку, спричиняючи таку аварію,

– сказав експерт з вибухівки.

Окрім великих вибухів могли статися менші

Він також додав, що білі клуби диму на відео можуть свідчити про те, що в результаті ударної хвилі до великого вибуху могли статися менші вибухи.

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Вибухи у Бейруті: все, що потрібно знати

4 серпня у столиці Лівану прогриміли два потужних вибухи. Вони спровокували стовп вогню та диму, схожий на гігантський гриб.

Вибухова хвиля знесла цілі райони, будинки, а автомобілі розліталися на друзки. Силу удару відчули навіть на Кіпрі.

За останніми даними, загинуло понад 70 людей, постраждалих рахують тисячами.

Що могло вибухнути: версії

Вибух стався біля зерносховищ в порту Бейрута на складі піротехніки через коротке замикання.

Вибухнуло у місці, куди роками звозили конфісковані вибухонебезпечні речовини.

У МВС Лівану кажуть, що основну причину вибуху в порту Бейрута назвуть за результатами розслідування.