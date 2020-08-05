Кількість жертв та постраждалих від потужного вибуху в Бейруті продовжує зростати. Пошкоджені будинки навіть за 10 кілометрів від його епіцентру, по всьому місту ударна хвиля повибивала вікна. Вибух застав людей раптово.

Зокрема, перервав весільну зйомку у центрі міста. Відповідні кадри з'явилося на твіттер-сторінці Breaking News Global.

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На відео наречена позує для кадру. Далі її ледь не зносить з ніг вибуховою хвилею, на вулиці швидко здіймається пилюка. Разом з іншими очевидцями вона намагається знайти укриття.

Потужний вибух перервав весільні зйомки в Бейруті / Відео Breaking News Global

Раніше в мережі з'явилось відео, на якому батько намагався врятуватись разом з сином у власній квартирі. Він просив допомоги в Бога.

Потужний вибух у Бейруті: головне