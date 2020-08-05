У Бейруті знімали весільне відео, коли прогримів вибух: моторошні кадри
Кількість жертв та постраждалих від потужного вибуху в Бейруті продовжує зростати. Пошкоджені будинки навіть за 10 кілометрів від його епіцентру, по всьому місту ударна хвиля повибивала вікна. Вибух застав людей раптово.
Зокрема, перервав весільну зйомку у центрі міста. Відповідні кадри з'явилося на твіттер-сторінці Breaking News Global.
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На відео наречена позує для кадру. Далі її ледь не зносить з ніг вибуховою хвилею, на вулиці швидко здіймається пилюка. Разом з іншими очевидцями вона намагається знайти укриття.
Потужний вибух перервав весільні зйомки в Бейруті / Відео Breaking News Global
Раніше в мережі з'явилось відео, на якому батько намагався врятуватись разом з сином у власній квартирі. Він просив допомоги в Бога.
Потужний вибух у Бейруті: головне
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану, Бейруті, прогриміли два потужні вибухи. Один вибух стався в порту Бейрута. Інший – у центрі міста.
- Станом на ранок 5 серпня відомо про понад 4 тисяч постраждалих та щонайменше 100 загиблих. Їх кількість продовжує зростати.
- Причини вибуху досі встановлюються. Спершу повідомляли, що йдеться про займання піротехніки на складі в порту. Однак згодом влада і ЗМІ заявили, що могли вибухнути 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували ще 6 років тому.
- Вибух був настільки потужним, що його відчули навіть жителі Кіпру. Це у понад 200 кілометрах від ліванської столиці.
- Бейрут був оголошений містом лиха, уряд ввів надзвичайний стан на два тижні. Всіх, хто перебуває в зоні лиха, просять носити маски.