Потужний вибух у Бейруті зруйнував значну частину міста. Зокрема, постраждали резиденції перших осіб Лівану.

Вибух завдав шкоди палацу Баабда, повідомляє CNN.

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Це – офіційна резиденція президента Лівану. Там розбиті вікна у коридорах та на входах, вибиті двері. На щастя, ніхто не постраждав.

Довідка. Палац Баабда побудували в 1956 році на пагорбі в гірському містечку Баабда з видом на ліванську столицю Бейрут. Будівля розташована поруч з Міністерством оборони країни, за 10 кілометрів від епіцентру вибуху.

Відстань між резиденцією президента та портом у Бейруті: карта

Другий вибух стався неподалік від резиденції прем'єр-міністра в центрі міста. Вона розташована за 2,5 кілометра від місця, де прогримів вибух.

Видання Breaking News Global опублікувало фото, які показують пошкодження, завдані Зображення показують пошкодження, завдані будівлі в урядовому кварталі.

Images show damage at the Lebanon PM’s Office (@Natsecjeff) pic.twitter.com/HKPvul9Krv — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) August 4, 2020

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