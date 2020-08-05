Страшний вибух в Бейруті: постраждали резиденції президента та прем'єра Лівану
Потужний вибух у Бейруті зруйнував значну частину міста. Зокрема, постраждали резиденції перших осіб Лівану.
Вибух завдав шкоди палацу Баабда, повідомляє CNN.
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Це – офіційна резиденція президента Лівану. Там розбиті вікна у коридорах та на входах, вибиті двері. На щастя, ніхто не постраждав.
Відстань між резиденцією президента та портом у Бейруті: карта
Другий вибух стався неподалік від резиденції прем'єр-міністра в центрі міста. Вона розташована за 2,5 кілометра від місця, де прогримів вибух.
Видання Breaking News Global опублікувало фото, які показують пошкодження, завдані Зображення показують пошкодження, завдані будівлі в урядовому кварталі.
Потужний вибух у Бейруті: що варто знати
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану, Бейруті, прогриміли два потужні вибухи. Один вибух стався в порту Бейрута. Інший – у центрі міста.
- Станом на ранок 5 серпня відомо про понад 4 тисяч постраждалих та щонайменше 100 загиблих. Їх кількість продовжує зростати.
- Причини вибуху досі встановлюються. Президент Мішель Аун заявив, що понад 2,5 тисячі тонн нітрату амонію, який використовують для добрив та вибухівки, зберігався на складі понад 6 років без дотримання правил безпеки.
- Втім, деякі урядовці стверджують, що до трагедії призвели зварювальні роботи на складі. Ще однією ймовірною причиною називають корабель з феєрверками, який пришвартувався в місцевому порту.
- Свідки розповіли, що будинки за 10 кілометрів від порту пошкоджені, а по всьому місту вибухова хвиля повибивала вікна. Зруйновані кілька будинків, під завалами можуть бути люди.
- Вибух був настільки потужним, що його відчули навіть жителі Кіпру. Це у понад 200 кілометрах від ліванської столиці. Там заявили, що нададуть Лівану медичну допомогу для постраждалих.