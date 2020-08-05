Страшный взрыв в Бейруте: пострадали резиденции президента и премьера Ливана
Мощный взрыв в Бейруте разрушил значительную часть города. В частности, пострадали резиденции первых лиц Ливана.
Взрыв нанес ущерб дворцу Баабда, сообщает CNN.
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Это – официальная резиденция президента Ливана. Там разбиты окна в коридорах и на входах, выбитые двери. К счастью, никто не пострадал.
Расстояние между резиденцией президента и портом в Бейруте: карта
Второй взрыв произошел неподалеку от резиденции премьер-министра в центре города. Она расположена в 2,5 километра от места, где прогремел взрыв.
Издание Breaking News Global опубликовало фото, которые показывают повреждения, на изображениях показаны повреждения, причиненные зданию в правительственном квартале.
Мощный взрыв в Бейруте: что стоит знать
- Вечером 4 августа в столице Ливана, Бейруте прогремели два мощных взрыва. Один взрыв произошел в порту Бейрута. Другой – в центре города.
- По состоянию на утро 5 августа известно о более чем 4 тысячах пострадавших и по меньшей мере 100 погибших. Их количество продолжает расти.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Президент Мишель Аун заявил, что более 2,5 тысячи тонн нитрата аммония, который используют для удобрений и взрывчатки, хранился на складе более 6 лет без соблюдения правил безопасности.
- Впрочем, некоторые чиновники утверждают, что к трагедии привели сварочные работы на складе. Еще одной вероятной причиной называют корабль с фейерверками, который пришвартовался в местном порту.
- Свидетели рассказали, что дома за 10 километров от порта повреждены, а по всему городу взрывная волна повыбивала окна. Разрушены несколько домов, под завалами могут быть люди.
- Взрыв был настолько мощным, что его ощутили даже жители Кипра. Это в более чем 200 километрах от ливанской столицы. Там заявили, что предоставят Ливану медицинскую помощь для пострадавших.