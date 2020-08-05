Мощный взрыв в Бейруте разрушил значительную часть города. В частности, пострадали резиденции первых лиц Ливана.

Взрыв нанес ущерб дворцу Баабда, сообщает CNN.

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Это – официальная резиденция президента Ливана. Там разбиты окна в коридорах и на входах, выбитые двери. К счастью, никто не пострадал.

Справка. Дворец Баабда построили в 1956 году на холме в горном местечке Баабда с видом на ливанскую столицу Бейрут. Здание расположено рядом с Министерством обороны страны, в 10 километрах от эпицентра взрыва.

Расстояние между резиденцией президента и портом в Бейруте: карта

Второй взрыв произошел неподалеку от резиденции премьер-министра в центре города. Она расположена в 2,5 километра от места, где прогремел взрыв.

Издание Breaking News Global опубликовало фото, которые показывают повреждения, на изображениях показаны повреждения, причиненные зданию в правительственном квартале.

Images show damage at the Lebanon PM’s Office (@Natsecjeff) pic.twitter.com/HKPvul9Krv — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) August 4, 2020

Мощный взрыв в Бейруте: что стоит знать