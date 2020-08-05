В Бейруте снимали свадебное видео, когда прогремел взрыв: жуткие кадры
Количество жертв и пострадавших от мощного взрыва в Бейруте продолжает расти. Повреждены дома даже за 10 километров от его эпицентра, по всему городу ударная волна повыбивала окна. Взрыв застал людей внезапно.
В частности, прервал свадебную съемку в центре города. Соответствующие кадры появились на твиттер-странице Breaking News Global.
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На видео видно, как невеста позирует для кадра. Далее ее едва не сносит с ног взрывной волной, на улице быстро поднимается пыль. Вместе с другими очевидцами он пытается найти укрытие.
Мощный взрыв прервал свадебные съемки в Бейруте / Видео Breaking News Global
Ранее в сети появилось видео, на котором отец пытался спастись вместе с сыном в собственной квартире. Он просил помощи у Бога.
Мощный взрыв в Бейруте: главное
- Вечером 4 августа в столице Ливана, Бейруте прогремели два мощных взрыва. Один взрыв произошел в порту Бейрута. Другой – в центре города.
- По состоянию на утро 5 августа известно о более чем 4 тысячах пострадавших и по меньшей мере 100 погибших. Их количество продолжает расти.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала сообщали, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. Однако впоследствии власти и СМИ заявили, что могли взорваться 2 700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали еще 6 лет назад.
- Взрыв был настолько мощным, что его ощутили даже жители Кипра. Это в более чем 200 километрах от ливанской столицы.
- Бейрут был объявлен городом бедствия, правительство ввело чрезвычайное положение на две недели. Всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.