Количество жертв и пострадавших от мощного взрыва в Бейруте продолжает расти. Повреждены дома даже за 10 километров от его эпицентра, по всему городу ударная волна повыбивала окна. Взрыв застал людей внезапно.

В частности, прервал свадебную съемку в центре города. Соответствующие кадры появились на твиттер-странице Breaking News Global.

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На видео видно, как невеста позирует для кадра. Далее ее едва не сносит с ног взрывной волной, на улице быстро поднимается пыль. Вместе с другими очевидцами он пытается найти укрытие.

Мощный взрыв прервал свадебные съемки в Бейруте / Видео Breaking News Global

Ранее в сети появилось видео, на котором отец пытался спастись вместе с сыном в собственной квартире. Он просил помощи у Бога.

Мощный взрыв в Бейруте: главное