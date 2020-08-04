Масштабный взрыв прогремел в столице Ливана Бейруте. Погибли по меньшей мере 10 человек. В сети появилось видео, на котором видно, как отец пытался спастись вместе с сыном в собственной квартире. Он просил помощи у Бога.

Кадры поразили многих пользователей соцсети, сообщает 24 канал.

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Многих жителей Бейрута взрыв застал прямо в квартирах. Мужчина, которого видно на видео, был дома с сыном. Когда он услышал взрыв, то схватил своего сына и начал бегать по квартире, не зная, как спастись. Мужчина все время просил помощи у Бога с сыном на руках.

Он сначала побежал в одну сторону комнаты, а потом вернулся в другую и спрятал ребенка под стол. Впоследствии и сам залез туда. Стоит отметить, что на видео видно, как после взрыва в квартире стало мрачно и темно.

Взрыв уничтожил здания, которые были расположены рядом

Также в сети появилось еще одно видео, на котором видно, как работники офиса наблюдают за дымом, который образовался на улице. Через несколько секунд произошел масштабный взрыв, люди начали прятаться, а в их офисе взрыв уничтожил буквально все.

Мебель в помещениях была полностью повреждена, в здании раздавались звуки пожарной безопасности, а окна были полностью разбиты.

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