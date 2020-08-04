Взрыв в Бейруте: как отец с сыном на руках искал спасения – жуткое видео
Масштабный взрыв прогремел в столице Ливана Бейруте. Погибли по меньшей мере 10 человек. В сети появилось видео, на котором видно, как отец пытался спастись вместе с сыном в собственной квартире. Он просил помощи у Бога.
Кадры поразили многих пользователей соцсети, сообщает 24 канал.
Важно! Страшный взрыв в столице Ливана Бейруте: много пострадавших и жертв
Многих жителей Бейрута взрыв застал прямо в квартирах. Мужчина, которого видно на видео, был дома с сыном. Когда он услышал взрыв, то схватил своего сына и начал бегать по квартире, не зная, как спастись. Мужчина все время просил помощи у Бога с сыном на руках.
Он сначала побежал в одну сторону комнаты, а потом вернулся в другую и спрятал ребенка под стол. Впоследствии и сам залез туда. Стоит отметить, что на видео видно, как после взрыва в квартире стало мрачно и темно.
Взрыв уничтожил здания, которые были расположены рядом
Также в сети появилось еще одно видео, на котором видно, как работники офиса наблюдают за дымом, который образовался на улице. Через несколько секунд произошел масштабный взрыв, люди начали прятаться, а в их офисе взрыв уничтожил буквально все.
Мебель в помещениях была полностью повреждена, в здании раздавались звуки пожарной безопасности, а окна были полностью разбиты.
Как от взрыва прятались люди в зданиях: видео
От взрыва пострадали люди: видео из магазина
Взрыв в Бейруте: что известно
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели мощные взрывы. Как стало известно позже, их было 2.
- В результате взрывов повреждены здания, разбиты окна в большинстве домов города.
- Известно, что погибли по меньшей мере 10 человек. Сотни людей получили ранения. На месте работают экстренные службы.
- Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что взрыв произошел у зернохранилищ в порту Бейрута на складе пиротехники.
- Премьер-министр Ливана объявил среду 5 августа днем траура из-за жертв взрыва.