Вибух у Бейруті: як батько з сином на руках шукав порятунку – моторошне відео
Масштабний вибух прогримів у столиці Лівану Бейруті. Загинуло щонайменше 10 осіб. У мережі з'явилось відео, на якому видно, як батько намагався врятуватись разом з сином у власній квартирі. Він просив допомоги в Бога.
Кадри вразили багатьох користувачів соцмережі, повідомляє 24 канал.
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Багатьох жителів Бейрута вибух застав прямо в квартирах. Чоловік, якого видно на відео, був вдома з сином. Коли він почув вибух, то схопив свого сина та почав бігати по квартирі, не знаючи, як врятуватись. Чоловік весь час просив допомоги в Бога з сином на руках.
Він спочатку побіг в один бік кімнати, а тоді повернувся в інший та заховав дитину під стіл. Згодом і сам заліз туди. Варто зазначити, що на відео видно, як після вибуху у квартирі стало похмуро та темно.
Вибух знищив будівлі, які були розташовані поряд
Також у мережі з'явилось ще одне відео, на якому видно, як працівники офісу спостерігають за димом, який утворився на вулиці. Через кілька секунд стався масштабний вибух, люди почали ховатись, а в їхньому офісі вибух знищив буквально все.
Меблі у приміщеннях були повністю пошкоджені, у будівлі лунали звуки пожежної безпеки, а вікна були повністю розбиті.
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Від вибуху постраждали люди: відео з магазину
Вибух у Бейруті: що відомо
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли потужні вибухи. Як стало відомо пізніше, їх було 2.
- Внаслідок вибухів пошкоджено будівлі, розбиті вікна у більшості будівель міста.
- Відомо, що загинуло щонайменше 10 людей. Сотні людей отримали поранення. На місці працюють екстрені служби.
- Національне інформаційне агентство Лівану повідомило, що вибух стався біля зерносховищ в порту Бейрута на складі піротехніки.
- Прем'єр-міністр Лівану оголосив середу 5 серпня днем жалоби через жертв вибуху.