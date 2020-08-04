Масштабний вибух прогримів у столиці Лівану Бейруті. Загинуло щонайменше 10 осіб. У мережі з'явилось відео, на якому видно, як батько намагався врятуватись разом з сином у власній квартирі. Він просив допомоги в Бога.

Кадри вразили багатьох користувачів соцмережі, повідомляє 24 канал.

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Багатьох жителів Бейрута вибух застав прямо в квартирах. Чоловік, якого видно на відео, був вдома з сином. Коли він почув вибух, то схопив свого сина та почав бігати по квартирі, не знаючи, як врятуватись. Чоловік весь час просив допомоги в Бога з сином на руках.

Він спочатку побіг в один бік кімнати, а тоді повернувся в інший та заховав дитину під стіл. Згодом і сам заліз туди. Варто зазначити, що на відео видно, як після вибуху у квартирі стало похмуро та темно.

Вибух знищив будівлі, які були розташовані поряд

Також у мережі з'явилось ще одне відео, на якому видно, як працівники офісу спостерігають за димом, який утворився на вулиці. Через кілька секунд стався масштабний вибух, люди почали ховатись, а в їхньому офісі вибух знищив буквально все.

Меблі у приміщеннях були повністю пошкоджені, у будівлі лунали звуки пожежної безпеки, а вікна були повністю розбиті.

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