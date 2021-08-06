Об этой новости сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что в больницы Покровска и Краматорска попали 10 раненых.

Ранее Взрыв на шахте "Покровское" : число жертв возросло

Без кормильца остались четверо детей

Врачам не удалось спасти жизни 6 человек, они умерли от травм и ожогов. Без кормильца остались 4 несовершеннолетних детей. Денисова обратилась к главе Донецкой ОГА с просьбой помочь пострадавшим от несчастного случая и семьям. Также омбудсмен призвала оперативно расследовать эту трагедию.

Обратите внимание! По факту взрыва начато уголовное производство – за нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель лица и другие тяжкие последствия.

Главное о трагедии на шахтоуправлении "Покровское"