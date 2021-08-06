Об этой новости сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что в больницы Покровска и Краматорска попали 10 раненых.
Ранее Взрыв на шахте "Покровское" : число жертв возросло
Без кормильца остались четверо детей
Врачам не удалось спасти жизни 6 человек, они умерли от травм и ожогов. Без кормильца остались 4 несовершеннолетних детей. Денисова обратилась к главе Донецкой ОГА с просьбой помочь пострадавшим от несчастного случая и семьям. Также омбудсмен призвала оперативно расследовать эту трагедию.
Главное о трагедии на шахтоуправлении "Покровское"
- Авария на шахте произошла в поселке Удачном в Покровском районе Донецкой области.
- По предварительной информации взорвался метан.
- После взрыва пострадали 10 горняков. Один из них погиб на месте, остальных доставили в больницы.