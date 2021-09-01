За попередньою інформацією, у його квартирі вибухнула граната. Відповідний звук почули сусіди, але вчасно не зорієнтувалися.

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Граната вибухнула у квартирі

Трагічний випадок стався 31 серпня, близько 16 години. Люди у будинку почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він пролунав. За декілька годин у поліцію зателефонував чоловік повідомив, що знайшов сина у квартирі із травмами.

Він виявив його з тілесними ушкодженнями, а квартира була всипана осколками.

У квартирі, де стався вибух, поліцейські виявили 51-річного чоловіка, який помер від травм. Ймовірно, це сталося внаслідок вибуху гранати. На місці події криміналісти вилучили залишки вибухового пристрою, їх направлять на експертизу.

Вибухівка у Калуші
Залишки вибухівки направили на експертизу

Слідчі почали кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією:

  • частина 1 стаття 115 – умисне вбивство (із додатковою кваліфікацією – нещасний випадок);
  • частина 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими пристроями.

У рамках досудового розслідування встановлюватимуть усі обставини події.