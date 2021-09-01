За попередньою інформацією, у його квартирі вибухнула граната. Відповідний звук почули сусіди, але вчасно не зорієнтувалися.

Дивіться ще У мене бомба, – у Чернівцях пенсіонер викликав поліцію через пакет прищіпок

Граната вибухнула у квартирі

Трагічний випадок стався 31 серпня, близько 16 години. Люди у будинку почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він пролунав. За декілька годин у поліцію зателефонував чоловік повідомив, що знайшов сина у квартирі із травмами.

Він виявив його з тілесними ушкодженнями, а квартира була всипана осколками.

У квартирі, де стався вибух, поліцейські виявили 51-річного чоловіка, який помер від травм. Ймовірно, це сталося внаслідок вибуху гранати. На місці події криміналісти вилучили залишки вибухового пристрою, їх направлять на експертизу.



Залишки вибухівки направили на експертизу

Слідчі почали кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією:

частина 1 стаття 115 – умисне вбивство (із додатковою кваліфікацією – нещасний випадок);

частина 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими пристроями.

У рамках досудового розслідування встановлюватимуть усі обставини події.

Нагадаємо. У Хусті, що на Закарпатті, 21 серпня на автозаправці стався вибух газоповітряної суміші. Травми отримали двоє людей, їх забрали до лікарні.